اليوم السابع
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متى يلجأ المواطن لجهاز مرفق الكهرباء لتقديم شكوى.. اعرف التفاصيل

الأحد، 13 فبراير 2022 08:11 م
متى يلجأ المواطن لجهاز مرفق الكهرباء لتقديم شكوى.. اعرف التفاصيل مرفق الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريد معرفته عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ومتى يلجأ المواطن للجهاز لتقديم شكوى فى الوزارة وهيئتها وشركاتها التابعة طبقاً للخطوات التالية:
 
1. تقديم الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.
2. إذا لم يتم حل الشكوي، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء .
3. على أن يقوم الشاكي:
• باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.
• واحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة ورد الشركة.
 
ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتي:
 
1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
 
2-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
 
3- من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
 
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org
                                            
5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم
23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شكاوى المواطنين من الكهرباء

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