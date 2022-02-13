متى يلجأ المواطن لجهاز مرفق الكهرباء لتقديم شكوى.. اعرف التفاصيل

يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريد معرفته عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ومتى يلجأ المواطن للجهاز لتقديم شكوى فى الوزارة وهيئتها وشركاتها التابعة طبقاً للخطوات التالية:
1. تقديم الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.
2. إذا لم يتم حل الشكوي، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء .
3. على أن يقوم الشاكي:
• باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.
• واحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة ورد الشركة.
ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتي:
1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
3- من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org
5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم
23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).
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