اليوم السابع
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جامعة القاهرة: مسابقة الموهبة تهدف لخلق جيل مبدع فى المستقبل وهذه شروطها

الأحد، 13 فبراير 2022 06:02 م
جامعة القاهرة: مسابقة الموهبة تهدف لخلق جيل مبدع فى المستقبل وهذه شروطها الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة
إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن مسابقة "الموهبة والإبداع وتطوير الوعي" التى أطلقتها الجامعة، هدفها تشجيع المواهب التى سبق وأن تحدث عنها الرئيس السيسى فى أكثر من مرة، مردفا: "جامعة القاهرة أنشأت فى عام 2019 مركز لدعم الموهوبين والنابغين، وسوف تأتى المسابقة التى أطلقت مؤخرا فى إطار هذا المركز، وستستمر حتى 30 أبريل المقبل لاستقبال الأعمال".

 

أضاف علم الدين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن الأعمال الخاصة بالمسابقة متنوعة بمجالات الموهبة والإبداع والابتكار ويدخل فيها كل أشكال الابتكار سواء فن تشكيلى وقصص ومسرح وشعر وتمثيل واختراعات، وكل ما يتعلق بالوعى والمشكلات المجتمعية وأساليب حل المشكلات.

 

وأوضح المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن هناك جوائز بشأن مسابقة جامعة القاهرة، وهناك أيضا شروطا للتقدم، وهى أن يكون المتقدم طالب دراسات عليا أو حاصل على درجة البكالوريوس، وأن يراعى شروط الملكية الفكرية، متابعا: "الهدف من ذلك اكتشاف المواهب وتنميتها وتحفيزها، لأن شباب اليوم هم رجال الغد، ونحن نحاول تحضير شاب لديه قدرات ابتكارية وإبداعية كبيرة فى المستقبل".


جامعة القاهرة

الدكتور محمود علم الدين

اخبار التليفزيون

دعم المواهب والابتكار

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