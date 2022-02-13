وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول فعاليات فوج الفتاة الجامعية بالأقصر

كتب محمد صبحى

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، حول فعاليات فوج الفتاة الجامعية للجامعات المصرية بمدينة الأقصر، الذي أقيم تحت شعار "هي .. قادة وقيادة" بالتعاون مع جامعة الأقصر، خلال الفترة من ٩ حتى ١٣ فبراير ٢٠٢٢.

وأشار التقرير إلى أن فعاليات فوج الفتاة الجامعية تضمن محاضرة بعنوان "القيادة النسائية"، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية "، وكذلك تم عقد لقاء مفتوح مع مُقرري المجلس القومي للمرأة بالأقصر، حيث تم إلقاء محاضرة بعنوان "قضايا الفتاة الجامعية"، بالإضافة إلى جولات سياحية وترفيهية وتثقيفية تضمنت "جولة حرة بالسوق السياحي - جولة نيلية لزيارة متحف الأقصر - البر الغربى - الدير البحرى - وادي الملوك - معبد الكرنك - معبد الأقصر"، كما تم تنظيم زيارة لمستشفى شفاء الأورمان "صعيد بلا سرطان"، وتقديم فقرات غنائية قدمها "كورال مصر" من جامعة حلوان.

وأضاف التقرير أنه على هامش فعاليات "فوج الفتاة الجامعية"، أقيم الحفل الختامي، والذي قدمه "كورال مصر"، وتم تقديم عددًا من الفقرات الغنائية الوطنية بالمسرح الروماني بمكتبة مصر العامة بطريق الكباش في مدينة الأقصر.

ومن جانبه، أكد د. كريم همام على حرص المعهد على تنظيم فوج للفتاة الجامعية لتنمية مهاراتهن وإعداد أجيال جديدة من الفتيات القادرات على القيادة وتحمل المسئولية في جميع المجالات، حيث أن مصر قطعت خطوات سريعة وكبيرة في عملية تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، لافتًا إلى أن قضية تمكين المرأة لها أولوية قصوى على أجندة العمل الوطني فى بناء الجمهورية الجديدة، موضحًا الدور المهم للمرأة المصرية فهي نموذجًا يُحتذى به في جميع المحافل الدولية، لما لها من رؤية في تحقيق التنمية المُستدامة.

كما أوضح مدير معهد إعداد القادة حرص الدولة المصرية ، والقيادة السياسية، ووزارة التعليم العالي على اكتشاف المبدعين والموهوبين من الشباب ، والعمل على تحفيز مواهب وإبداعات وطاقات هذا الجيل، بما يُساهم في تعزيز ارتباطهم وانتمائهم، وحبهم لمصرنا الغالية، خاصة عندما يقدمون عملاً إبداعيًا فى مكان أثري تاريخي يحمل العديد من تاريخ بلادنا، بما يُزيد من إثراء شخصية الطلاب.

وأثنى د. كريم همام على الأداء المتميز لكورال مصر، مؤكدًا أن شباب الجامعات المصرية يمتلكون مواهب رائعة، وأن معهد إعداد القادة دعم تلك المواهب من خلال إعطائهم الفرصة لتقديم إبداعاتهم.