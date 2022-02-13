هل يمكنك تناول البيض إذا كنت مصابًا بمرض السكرى؟.. اعرف الإجابة

كتبت - ميرفت رشاد

يوصي خبراء الصحة والتغذية بإضافة البيض إلى النظام الغذائي لمرضى السكري، نظرًا لفوائده الصحية العديدة، فقد يقلل استهلاك البيض بشكل كبير خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويحافظ على وزن الجسم تحت السيطرة، الأمر الذي له علاقة مباشرة بمرض السكري، وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة القلب، بحسب ما نشره موقع " food-ndtv".

يحتوي بيض الدجاج على نسبة عالية من أوميجا 3، وهي دهون مفيدة لمرضى السكري، يعتبر البيض مصدرًا رائعًا للبروتين، ما يبقيك مشبعًا لفترة أطول، قد يساعد في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي وتعزيز الوزن الصحي لدى مرضى السكري - مما يساعد أيضًا في إدارة مرض السكري.

ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، تحتوي حصة 100 جرام من البيض على 12.56 جرامًا من البروتينات، وهذا هو السبب في أن خبراء التغذية يعتبرونها مصدرًا جيدًا وغير مكلف للبروتين الذي يمكن لمرضى السكر تناوله في نظامهم الغذائي ومع ذلك، فهو يمنحك كمية معينة من السعرات الحرارية والدهون، يجب أن يؤخذ باعتدال.

يعتبر البيض مصدر قوة للعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين A وB2 وD وE يحتوي صفار البيض على البيوتين وهو أمر مهم لصحة الشعر والجلد والأظافر، وكذلك إنتاج الأنسولين.

فوائد أخرى للبيض

1- يبني العظام

البيض مليء بفيتامين "د" الضروري لعظام قوية، فهو مصدر غني بالفوسفور يساعد هذا المزيج القوي على تزويد الجسم البناء الضرورية لعظام وأسنان صحية.

2 - مصدر لمضادات الأكسدة

يعتبر البيض مصدر قوة لمضادات الأكسدة، اللوتين والزياكسانثين، التي تساعد على حماية العين من التنكس البقعي والتريبتوفان.

3- إنقاص الوزن

كونه مصدرًا استثنائيًا للبروتين، فقد يساعد البيض في المساعدة في إنقاص الوزن، وأضف المزيد من البيض إلى نظامك الغذائي جنبًا إلى جنب مع الأطعمة الصحية لفقدان الوزن.

4- البيض منخفض السعرات الحرارية

البيض منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على حوالي 78 سعرة حرارية ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يمكنك إضافة البيض إلى وجبة الإفطار أو الغداء دون أي ذنب.