اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 فبراير 2022 03:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هبوط جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

الأحد، 13 فبراير 2022 02:51 م
هبوط جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 22.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.661 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21%، ليغلق عند مستوى 11438 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 1971 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 13625 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4516 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.33% ليغلق عند مستوى 1982 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 4.95% ليغلق عند مستوى 2984 نقطة.
 

البورصة المصرية

بورصة

اخبار البورصة

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة