أخبار البورصة اليوم الخميس 10-2-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 10-2-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 749.516 مليار جنيه.



إيقاف تداول 3 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اراب للتنمية والاستثمار العقاري، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اراب للتنمية والاستثمار العقاري، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات.

البورصة تخسر 3.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 749.516 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 292.4 مليون ورقة مالية بقيمة 919.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 36.6 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.78%، والعرب على 9.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.71% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.28%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 119.4 ألف جنيه، 55.1 مليون جنيه، 41.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 83.7 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 11578 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2024 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 13816 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 4570 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2116 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4631 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1161 نقطة.

وصعدت أسهم 22 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 99 شركة، ولم تتغير مستويات 71 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 1500 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات 30 ألف سهم، كما باعت إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر 20 ألف سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 1500 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات 30 ألف سهم، كما باعت إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر 20 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، العامة للصوامع والتخزين، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 63 ألف سهم، 9400 سهم، 820 سهم، 2227 سهم، 27 سهم، 300 ألف سهم، 55 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة ببنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار 903 سهم.

وأعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، شراء المساهم فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان عدد 7 ملايين سهم بسعر 0.674 جنيه بقيمة إجمالية 4.7 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 3.068% إلى 5.066%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركتي الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى عدد 533.7 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، ليصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.995%، وشراء الثانية عدد 600 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.03%.

يونيراب قالت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج (يونيراب)، تعليقًا على إضراب العاملين، إن جميع إدارات الشركة منتظمة بالعمل وجميع العاملين بالإسكندرية منتظمين بالعمل، منوهة إلى أن بعض عمال الإنتاج كان لهم بعض المطالب الفئوية وتم التفاوض معهم، وتعمل الشركة بالكامل. قالت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج (يونيراب)، تعليقًا على إضراب العاملين، إن جميع إدارات الشركة منتظمة بالعمل وجميع العاملين بالإسكندرية منتظمين بالعمل، منوهة إلى أن بعض عمال الإنتاج كان لهم بعض المطالب الفئوية وتم التفاوض معهم، وتعمل الشركة بالكامل.



العربية لإدارة الأصول قالت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة عبلة خيري وعضوية كلًا من إبراهيم الصعيدي وأحمد البساطي لمخاطبة مكاتب الاستشارات المالية ووضع تصور لإعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات التابعة، بالإضافة إلى الموافقة على مخاطبة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول لتجديد عقود إيجار المحالج المؤجرة (أهناسيا-الفيوم-منية سمنود) لمدة 5 سنوات قادمة.