محافظ المنوفية يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرى كفر عشما و العراقية

المنوفية - محمد فتحى

استكمل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية بتفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على آخر مستجدات الأعمال وتقديم التيسيرات اللازمة، بحضور مدير عام هيئة الأبنية التعليمية والمستشار الهندسى ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

وتابع محافظ المنوفية أعمال التشطيبات النهائية بمجمع خدمات كفر عشما والمقام على مساحة 1000 متر والمجمع الزراعى بمساحة 600 متر، وتم الانتهاء من الأعمال المنفذة بنسبة 85% ، وجارى تنفيذ التشطيبات النهائية لباقى الأعمال تمهيدا للبدء فى إجراءات التسليم ، وأكد محافظ المنوفية أنه وجه بتشكيل لجان للاستلام المبدئى للمجمعات وإعداد كوادر بشرية مدربة لبدء التشغيل.

وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لمدرسة الشهيدين جمال جاب الله ووليد عيد للتعليم الأساسى ( إحلال جزئى ) بمساحة (3179) م2 وبتكلفة تقديرية تزيد عن 7 مليون و 300 ألف جنيه.

وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية إلى أن المدرسة تضم 40 فصل دراسى عبارة عن ( 4 فصول رياض أطفال _ 24 فصل ابتدائى _ 12 إعدادى )، كما تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالمدرسة و جارى تنفيذ باقى الأعمال تمهيداً لدخولها الدراسة بداية العام المقبل، وأكد محافظ المنوفية بأنه يتم تبنى خطة طموحة لتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة من خلال التوسع فى إنشاء العديد من المدارس للمساهمة فى تقليل الكثافة الطلابية.

واختتم محافظ المنوفية جولته بتفقد مركز شباب العراقية والذى يضم مبنى إدارى وملعب، حيث تم الانتهاء من كافة أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بنسبة تنفيذ 100%.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن جميع مشروعات المبادرة أوشكت على الانتهاء حيث أن الأعمال تتم بوتيرة سريعة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للريف المصرى برفع مستوى جميع الخدمات المقدمة إلى المواطنين.