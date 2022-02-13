اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ الصوم الكبير 28 فبراير لمدة 55 يوما

الأحد، 13 فبراير 2022 06:00 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ الصوم الكبير 28 فبراير لمدة 55 يوما كنيسة - صورة أرشيفية
كتب ـ محمد الأحمدى

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تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الإثنين 28 فبراير الجاري، الصوم الكبير، والذي يستمر لمدة 55 يومًا، وينتهي بعيد القيامة المجيد.
 
ودُعيّ بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هي أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التي صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، وهو صومًا من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.
 
وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن عيد القيامة. 
 
1 - يتذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد 3 أيام من صلبه وموته كما هو مسطور فى العهد الجديد.
 
2 - يسبق العيد ما يعرف بأسبوع الآلام، الذى يبدأ بأحد الشعانين أو أحد السعف وهو ذكرى دخول المسيح للقدس، ويحتفل به الأقباط الأرثوذكس هذا العام يوم 25 أبريل المقبل، ويستمر هذا الأسبوع حتى ما يعرف بسبت النور، الذى يحدث فيه ما يعتقد المسيحييون أنه معجزة خروج "النار المقدسة" من قبر المسيح الواقع بكنيسة القيامة في القدس المحتلة.  
 
3 – يطلق عليه عدة أسماء من بينها "عيد الفصح القبطى"، وعيد القيامة القبطى، وعيد القيامة المجيد، وهو واحد من أكثر الأيام القبطية الأرثوذكسية التى يحتفل فيها المسيحيون فى مصر.
 
4 – تحتفل الكنيسة هذا العام بحلول عيد القيامة المجيد يوم الأحد 2 مايو 2021، وعادةً ما يقع العيد يوم الأحد بعد أول بدر كامل يتبع الاعتدال الربيعى.
 
5 – يرتبط عيد القيامة 2021، بعيد شم النسيم، الذى يأتى فى اليوم التالى لعيد القيامة، وتحديدًا فى 3 مايو المقبل، وهو عيد قومي لدى المصريين، عرفته مصر القديمة، وبعد دخول المسيحية مصر تمّ ترحيل هذا العيد إلى ما بعد عيد القيامة، حتى يمكن للمسيحيين الاحتفال به بأكل السمك والفسيخ، نظرًا لأن فترة الصوم الكبير لدى الأقباط يمتنعون خلالها عن أكل السمك أو اللحوم أو البيض أو الألبان.
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

الصوم الكبير

عيد القيامه

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