أخبار مصر.. فتح باب الحجز لوحدات الإسكان المتوسط بـ15مدينة بعد غد الثلاثاء

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان وزارة الإسكان بدء فتح باب الحجز لوحدات الإسكان المتوسط بـ15 مدينة بعد غد، نفى الحكومة تسبب وصلات الغاز الطبيعي للسخانات في حالات اختناق للمواطنين، واستقبال فريق الأهلي بمطار القاهرة بعد حصد برونزية كأس العالم للأندية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الإسكان: بدء فتح باب الحجز لوحدات الإسكان المتوسط بـ15 مدينة بعد غد

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعى، طرح كراسات شروط حجز وحدات الإسكان المتوسط في 15 مدينة، وذلك بنظام التمويل العقاري بعد غد الثلاثاء.

الحكومة تنفى تسبب وصلات الغاز الطبيعي للسخانات في حالات اختناق للمواطنين

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تسبب وصلات الغاز الطبيعى للسخانات فى حالات اختناق للمواطنين، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتسبب وصلات الغاز الطبيعى للسخانات فى حالات اختناق للمواطنين، مُشددةً على سلامة وجودة كافة توصيلات الغاز الطبيعى بالمنازل ومطابقتها لكافة معايير الأمان العالمية، وأن الغاز الطبيعى غير سام وله رائحة مميزة تكتشف عند التسريب، مُؤكدةً أن حالات الاختناق التى تم رصدها لا ترجع لوجود أى تسريب بوصلات الغاز الطبيعى بالمنازل.

المالية: إحباط 19ألف عملية تهريب جمركى بغرامات ورسوم 5.3 مليار جنيه فى 2021

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال عام 2021، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومى المصرى، والاقتصاد القومى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتكثيف جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» التى تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير؛ على النحو الذى يُساعد فى تحفيز الاستثمار.

الجامعة العربية: مصر أول دولة يصدر عنها تقرير حول تمويل التنمية المستدامة

قالت مدير إدارة التنمية المستدامة، وزير مفوض ندى العجيزى، إن الجامعة العربية تعمل مع المؤسسات الدولية من أجل دعم التنمية المستدامة فى العديد من الدول العربية، موضحة أنها كانت حريصة على إقامة الأسبوع العربى للتنمية المستدامة مع تحسن الاوضاع الصحية بعد توقف عامين بسبب الوباء.

الشاهد السابع بقضية الآثار الكبرى: حسانين كان له فلوس عند راتب خاصة بتجارة آثار

قال الشاهد السابع في قضية الآثار الكبرى: "أنا رجل أعمال والدكتور حسن راتب رجل أعمال أعرفه من زمان بحكم صداقتى بالمتهم الأول والمتهم الأخير، الحاج حسن راتب طلب منى ادخل عشان أتوسط فى مشكلة بينه وبين النائب علاء حسانين عشان ليه عنده فلوس وعرفت أن الفلوس دى كانت عشان مشروع فى الخارج، وعرفت أن الفلوس عشان تجارة آثار".

الشيوخ: غرامة 1000 جنيه لمخالفة العلاوة السنوية وإجازة الوضع بقانون العمل

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، علي المخالف لعدد من أحكام مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل وفي مقدمتها استحقاق العاملين علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وحق العاملة في الحصول علي إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وذلك بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.

ابنة احمد حلاوة عن حالة والدها: ما زالت حرجة ونرجو الاستمرار فى الدعاء

كشفت هبة حلاوة، ابنة الفنان احمد حلاوة، عن تطورات الحالة الصحية لوالدها، حيث أشارت إلى أن حالة والدها مازالت حرجة، وكتبت هبة حلاوة فى تدوينة عبر حساب والدها على موقع "فيس بوك": "نعتذر بشدة عن عدم إمكانية الرد على التليفونات أو الرسائل لانشغالنا مع الوالد.. الحالة ما زالت حرجة جدًا لذلك نرجو من الجميع الاستمرار في الدعاء.. هبة حلاوة".

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ .. المدارس توزعها على الطلاب

تسلمت مدارس التربية والتعليم بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية، لإطلاع الطلاب عليها وأولياء أمورهم، بعد أن تسلمتها الإدارات التعليمية، أمس السبت، من كنترول الشهادة الإعدادية بقطاعاته الثلاثة" كفر الشيخ، الحامول، دسوق"، وتسلمها مندوبي المدارس، واستقبلت المدارس الطلاب وأولياء أمورهم، للتعرف على نتائج الطلاب، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، صباح اليوم، نتيجة امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة بنجاح 73.91 % لطلبة النظامى و51.39% للمنازل.

دراسة: كورونا قد يدمر المشيمة ويؤدى لموت الجنين بالرحم.. واللقاح يمنع ذلك

كشف بحث جديد عن أن فيروس كورونا يمكن أن يغزو ويدمر المشيمة ويؤدي إلى ولادة جنين ميت عند النساء المصابات بكورونا، وقال الباحثون إنها نتيجة غير شائعة لأي حمل ولكن النساء المصابات بكورونا يواجهن مخاطر عالية، والتطعيم يمكن أن يساعد في منع هذه الحالات.

القاهرة 12 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة الآن بمدن ومحافظات الجمهورية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة الآن على بعض مدن ومحافظات الجمهورية طبقا لرصدات محطات الهيئة العامة للأرصاد الجوية تأتى كما يلى :

مريض نفسي.. تفاصيل قتل عاطل زوجته ووالده وإصابة 3 آخرين بقنا.. لايف

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، برئاسة اللواء طارق يحيي، مدير المباحث الجنائية، من كشف غموض مقتل 2 وإصابة 3 أشخاص آخرين من أسرة واحدة فقنا.

الأهلى "ملك" الأرقام القياسية فى مونديال الأندية.. بطل مصر أكثر أندية العالم حصداً للميدالية البرونزية.. ويحل ثالثاً فى قائمة الأكثر تحقيقاً للانتصارات بعد ريال مدريد وبرشلونة

مازالت أجواء الفرحة تفرض نفسها على سطح الأحداث الكروية المصرية بصفة عامة وبين جدران النادي الأهلي على وجه الخصوص، بعد الفوز بالميدالية البرونزية عقب تحقيق انتصار تاريخي على الهلال السعودى برباعية نظيفة، ليحصد بطل مصر وأفريقيا الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالى والثالثة فى تاريخه.