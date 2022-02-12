نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم .. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة 82.79%

كفر الشيخ - محمد سليمان

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم .. ينشر اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخبعد اعتمادها من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بنسبة نجاح 82.79%، مهنئا الطلاب الناجحين، متمنياً لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيراً إلى أن طلاب مدارس كفر الشيخ حققوا العديد من المراكز على مستوى العالم في الابتكارات، كما حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم



وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 60 ألفًا و795 طالبا، تغيب منهم 212 طالباً، وحضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و574 طالبًا، ونجح منهم 50 ألفًا و152طالبًا، بنسبة 82.79%

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم



وأضاف محمد عبدالله وكيل الوزارة، أن المديرية استعدت للفصل الدراسي الثاني، مقدما التهنئة للطلاب والشكر للمعلمين على ما بذلوه من جهود خلال فترة الامتحانات.