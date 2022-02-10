اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الشهادة الإعدادية.. اعتماد نتيجة الترم الأول بالإسكندرية بنسبة نجاح 76.8%

الخميس، 10 فبراير 2022 01:24 م
الشهادة الإعدادية.. اعتماد نتيجة الترم الأول بالإسكندرية بنسبة نجاح 76.8% محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
الإسكندرية جاكلين منير

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اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية بالمحافظة  للعام الدراسي 2021 / 2022 ، بنسبة نجاح بلغت 76.8%، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 106487 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 105132 طالب وطالبة، أما إجمالي الناجحين بلغ عددهم 80770 طالب وطالبة، وذلك بحضور الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب  الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم  في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم ، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح .

ومن جانبه؛ قال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم رفع النتيجة على الموقع.

وأوضح سعد أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 12 من فبراير الجاري، وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات  الوزارية المنظمة .


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