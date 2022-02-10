الصحة توضح فوائد الحصول على فيتامين "د": يحمى من مسببات العدوى

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن فوائد الحصول على فيتامين "د" مؤكدة أن الخلاليا تحتاج إلى فيتامين "د" للمساعدة على تدمير مسببات العدوى، وقالت وزارة الصحة إن التعرض لأشعة الشمس يسمح للجسم بإنتاج فيتامين د، كما أنه متوفر فى بعض العناصر الغذائية مثل البيض والأسماك.

ونحصل على معظم فيتامين د من أشعة الشمس (80% - 100%) وكمية صغيرة فقط من نظامنا الغذائى، بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون فى دول تقل فيها أشعة الشمس، هناك خطر أكبر لديهم من انخفاض مستويات فيتامين د خاصة فى الشتاء، كما أن الأشخاص الذين يقضون معظم وقتهم في الداخل، أو مع تغطية بشرتهم، يكونون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين (د).

وتظهر الأبحاث وفقا لتقرير موقع theconversation ، أن فيتامين (د) يؤثر على خطر الإصابة بنزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى، والأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د هم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد، كما أن الأشخاص الذين يتناولون مكملات فيتامين د أو يحصلون عليه من مصادره الغذائية، أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد .

بالإضافة إلى تقليل فرصة الإصابة بنزلات البرد أظهر بحث أخير أن مكملات فيتامين (د) تقلل من شدة نزلات البرد ومدتها.

ووجد البحث أن مكملات فيتامين (د) لم تقلل من احتمالية الإصابة بنزلات البرد، لكنها قللت من عدد الأيام التى أصيب فيها أحد المشاركين بنزلة برد بنسبة 36%، كما أنه قلل من حدة أعراض نزلات البرد بنسبة 15%.