اليوم السابع
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السبت، 12 فبراير 2022 06:05 م
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حصاد الوزارات.. التضامن: "كنز الدنيا" تبرز قدرات ذوى الهمم وسعدنا بالعمل مع الشركة المتحدة

السبت، 12 فبراير 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. التضامن: "كنز الدنيا" تبرز قدرات ذوى الهمم وسعدنا بالعمل مع الشركة المتحدة نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب ـ سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 

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