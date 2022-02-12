حصاد الوزارات.. التضامن: "كنز الدنيا" تبرز قدرات ذوى الهمم وسعدنا بالعمل مع الشركة المتحدة

كتب ـ سيد الخلفاوى

شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزارة التعليم العالى تعلن عن وظائف التمثيل الثقافي لعام 2022

وزيرة التضامن: "كنز الدنيا" تبرز قدرات ذوى الهمم وسعدنا بالعمل مع الشركة المتحدة.. فيديو

وزير الشئون الإسلامية السعودي لشوقي علام: التعاون بين المؤسسات الدينية مهمّ