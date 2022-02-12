بدء المرحلة الأولى للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقنا.. غدا

قنا صابر سعيد

أعلن أشرف الداودي، محافظ قنا، انطلاق فاعليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة قنا، غدا الأحد، تحت شعار "حقك تنظمى" ضمن مبادرة أيامنا أحلى، وذلك بهدف توفير خدمات وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف محافظ قنا، أنه سيتم تنفيذ الحملة على مرحلتين لتغطية جميع الإدارات الصحية داخل المحافظة لاسيما المناطق المحرومة من خدمات تنظيم الأسرة، والمناطق ذات النسب العالية فى المواليد، مشيرًا إلي أن المرحلة الأولى سوف تنطلق غدا الأحد 13 من شهر فبراير الجاري وتستمر حتي الخميس 17 فبراير، وتغطى الإدارات الصحية بمراكز " قنا – قفط – قوص – نقادة"، بينما تنطلق المرحلة الثانية في الفترة من يوم الأحد الموافق 20 فبراير الجارى وحتى يوم الخميس 24 من نفس الشهر، لتغطى باقي الإدارات الصحية بمراكز "أبوتشت وفرشوط – نجع حمادي – دشنا – الوقف".

وأشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أنه سيتم تقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة من خلال مجموعة من الأخصائيين المدربين في تنظيم الأسرة وأخصائيين النساء والتوليد، لإجراء الكشف الطبي، وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وذلك من خلال الوحدات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنيه لتحقيق أهداف الحملة و نشر الوعي والتعريف بخطورة الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية علي تنفيذ خطط التنمية من خلال عمل برامج توعوية تنفذها وزارات الأوقاف والأزهر والكنيسة والتعليم والثقافة والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة.