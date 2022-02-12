"الصحة" تطلق حملة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمحافظات على مرحلتين

كتب وليد عبد السلام

تطلق وزارة الصحة والسكان غدا الأحد، حملة تنشيطية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا بجميع محافظات الجمهورية، تحت شعار"حقك تنظمي".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم تنفيذ الحملة في جميع محافظات الجمهورية، شاملة المناطق النائية والمحرومة من الخدمةو القرى والمناطق التي تشمل مبادرة رئيس الجمهورية ( حياة كريمة )، وذلك على مرحلتين الأولى من يوم 13 وحتى 24 فبراير، بمحافظات الجيزة، والفيوم، والإسكندرية، وبني سويف، والدقهلية، وكفر الشيخ، وأسيوط، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.

وأضاف أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية للحملة يوم 27 فبراير وتستمر حتى يوم 10 مارس بمحافظات القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والشرقية، والبحيرة، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، ومرسى مطروح، والبحر الأحمر، وسوهاج، والأقصر، وشمال سيناء، لافتًا إلى أن الحملة تهدف إلى تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى دعم السيدة المصرية ورفع الوعي الصحي للأسرة المصرية.

وأكد عبد الغفار، أنه سيتم توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال فرق مدربة، وأخصائي النساء والتوليد، لتوقيع الكشف الطبي، لافتًا إلى أنه يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومن خلال العيادات المتنقلة التي تقدم الخدمة في المناطق النائية .