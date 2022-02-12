اليوم السابع
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الرئيس الأوكرانى زيلينسكي: مستعدون لأى هجوم مفاجئ من روسيا

السبت، 12 فبراير 2022 04:10 م
الرئيس الأوكرانى زيلينسكي: مستعدون لأى هجوم مفاجئ من روسيا فولوديمير زيلينسكى الرئيس الأوكرانى
كييف /أ ش أ/

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صرح الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، بأن أوكرانيا مستعدة لأى تطور فى الأحداث المتعلقة بالعدوان الروسي، وجاءت تصريحات زيلينسكى أثناء زيارته منطقة خيرسون، حيث تجرى وزارة الداخلية الأوكرانية تدريبات تكتيكية وخاصة بالقرب من الحدود الإدارية مع شبه جزيرة القرم، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت.

وأضاف زيلينسكى أنه "أولاً وقبل كل شيء، نتفهم جميعًا أن "المفاجآت" قد تأتى فى أى وقت ويجب أن نعتمد على قوتنا، نحن نتفهم أن مثل هذه الأشياء يمكن أن تحدث دون سابق إنذار، لذا فإن أهم ما فى الأمر هو التأكد من أن نكون مستعدين لأى شيء، هذا ما يجرى العمل عليه، نحن مستعدون لأية خطوات من أى جانب ومن أى حدود".

كما علق على المستوى العالى للتدريبات التكتيكية والخاصة لوزارة الداخلية الأوكرانية قائلا: "نتفهم أن أى هجوم وأى احتلال يبدأ بزعزعة الاستقرار داخل الدولة، هذا عمل الجماعات التخريبية"، مشيرا إلى أن أوكرانيا ستواصل فى المستقبل القريب مناورات مماثلة فى المناطق الحدودية،وسنجرى فى نفس الوقت تدريبات عسكرية".

 


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