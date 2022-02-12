إصابة 7 أشخاص فى 3 حوادث متفرقة بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

أصيب 7 أشخاص فى 3 حوادث متفرقة فى محافظة الإسماعيلية، حيث أصيب 3 أشخاص فى انقلاب سيارة اشتعلت عقب انقلابها أعلى محور 30 يونيو ما بين مخرج طريق الصالحية الجديدة ومخرج طريق 36 الحربى، وتم نقل 2 إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج، بينما رفض مصاب النقل، كما أصيب شخصين فى انقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، على طريق الزقازيق الزراعى أمام عزبة حمود موسى، كما أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارة مع سيارة مقطورة بطريق 30 يونيو بعد مدخل الصالحية الجديدة اتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف، يفيد بإصابة 2 من محافظة السويس فى حادث تصادم سيارة مع سيارة مقطورة بطريق 30 يونيو بعد مدخل الصالحية الجديدة اتجاه القاهرة، وهم أحمد سمير على 38 عامًا، مصاب بكسر مضاعف بالساقين، وسعد جاد محمود عبد الرحيم، 22 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاجـ واشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمه بالوجه، بالإضافة إلى إصابة إثنين من قرية نفيشة بالإسماعيلية، فى حادث انقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، على طريق الزقازيق الزراعى أمام عزبة حمود موسى، وهم محمد نبيل عجمى، 41 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه كسر بالفقرات العنقية، واشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد الله محمود جمعة، 11 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، بالإضافة إلى إصابة 3 أشخاص من الفيوم فى حادث انقلاب سيارة اشتعلت عقب انقلابها أعلى محور 30 يونيو ما بين مخرج طريق الصالحية الجديدة ومخرج طريق 36 الحربى، وهم أيمن عبد العزيز سليمان، 42 عامًا، مصاب باشتباه خلع بمفصل الكتف، واشتباه ما بعد الارتجاج، وصادق عبد التواب صادق، 52 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالرسغ الأيمن، وكدمة بالصدر وسحجات بالسم، ومحمد حسين عبد الله، 32 عامًا، جرح قطعى سم بفروة الرأس، وتم نقلهم جميعًا لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج، ماعدا الأخير رفض النقل.