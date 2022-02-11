ويأتي هذا في ظل تكهنات بأن كلينتون ، 74 سنة ، قد تسعى إلى ترشيح نفسها مجددا في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، مع تراجع شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن، حسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

وكانت كلينتون قد اقتربت من الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 قبل أن ينتزع الفوز منها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وتشارك كلينتون في مؤتمر لجنة ترشيحات الحزب الديمقراطي لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس 2022، حيث تشير المصادر إلى أن لديها شعبية لدى أعضاء اللجنة أكثر من الرئيس بايدن نفسه.