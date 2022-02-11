محافظ كفر الشيخ يستجيب لأهالى قرية قراجة لحل مشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شكاوى من أهالى قرية قراجة التابعة للوحدة المحلية لقرية اسحاقه، بسبب ارتفاع مياه منسوب الصرف وعدم قدرة المواطنين بالمرور من عدد من الشوارع بالقرية.
ووجه محافظ كفر الشيخ، جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة، ووحدة التدخل السريع، برئاسة المهندس محمود زهران، بحل المشكلة فورًا، وتقديم تقرير بما تم من أعمال استجابة لأهالي القرية.
وتمكنت وحدة التدخل السريع، من رفع المياه من شوارع القرية، وتقدم أهالي القرية بخالص الشكر لمحافظ بتدخله لحل مشكلة أهالي القرية.
الاعمال الجارية بالقرية
العمال الجارية
المياه بقرية قراجه
رفع مياه الامطار الخاص بخفض المنشوب بقرية
رفع مياه خفض المنسوب
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