اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 فبراير 2022 09:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يستجيب لأهالى قرية قراجة لحل مشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف

الجمعة، 11 فبراير 2022 08:37 م
محافظ كفر الشيخ يستجيب لأهالى قرية قراجة لحل مشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف رفع مياه خفض المنسوب
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شكاوى من أهالى قرية قراجة التابعة للوحدة المحلية لقرية اسحاقه، بسبب ارتفاع مياه منسوب الصرف وعدم قدرة المواطنين بالمرور من عدد من الشوارع بالقرية.
 
ووجه محافظ كفر الشيخ، جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة، ووحدة التدخل السريع، برئاسة المهندس محمود زهران، بحل المشكلة فورًا، وتقديم تقرير بما تم من أعمال استجابة لأهالي القرية.
 
وتمكنت وحدة التدخل السريع، من رفع المياه من شوارع القرية، وتقدم أهالي القرية بخالص الشكر لمحافظ بتدخله لحل مشكلة أهالي القرية.
 
الاعمال الجارية بالقرية
الاعمال الجارية بالقرية

العمال الجارية
العمال الجارية

المياه بقرية قراجه
المياه بقرية قراجه

رفع مياه الامطار الخاص بخفض المنشوب بقرية
رفع مياه الامطار الخاص بخفض المنشوب بقرية

رفع مياه خفض المنسوب
رفع مياه خفض المنسوب

 


كفر الشيخ

قرية قراجه

مجلس مدينة

محافظة كفر الشيخ

خفض منسوب

مشكلة

محافظ كفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ يوجه بالإعلان عن مسابقة أفضل صورة لمشروعات مبادرة حياة كريمة

الجمعة، 11 فبراير 2022 06:32 م

محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة تقديم الإسعافات لـ5 مصابين فى حريق منزل

الخميس، 10 فبراير 2022 09:36 م

محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية فى أعمال تطوير الميادين.. صور

الخميس، 03 فبراير 2022 03:55 م

محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من مشروعات مياه الشرب بحياة كريمة 30 يونيو المقبل

الأربعاء، 02 فبراير 2022 02:05 م

فرحة طلاب الإعدادية بامتحانات اليوم الرابع.. طلاب المنوفية"مبسوطين" من العلوم.. ارتياح فى القليوبية بـ"الهندسة".. إنجليزى بنى سويف فى مستوى الطالب المتوسط.. ومحافظ كفر الشيخ يحيل واقعة تسريب الهندسة للتحقيق

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 04:43 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة