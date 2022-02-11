محافظ كفر الشيخ يستجيب لأهالى قرية قراجة لحل مشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف

ووجه محافظ كفر الشيخ، جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة، ووحدة التدخل السريع، برئاسة المهندس محمود زهران، بحل المشكلة فورًا، وتقديم تقرير بما تم من أعمال استجابة لأهالي القرية.

وتمكنت وحدة التدخل السريع، من رفع المياه من شوارع القرية، وتقدم أهالي القرية بخالص الشكر لمحافظ بتدخله لحل مشكلة أهالي القرية.