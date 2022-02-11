محافظ قنا يعلن إدارج مستشفى الرمد ضمن الخطة الاستثمارية للعام الجارى

صابر سعيد

أعلن اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، موافقة وزارة الصحة والسكان على إدراج مشروع إنشاء "مستشفى الرمد" بقنا ضمن المشروعات ذات الأولوية القصوى وذلك بالخطة الاستثمارية لعام 2022-2023، انطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان بضرورة الاهتمام بالمشروعات الحيوية التى تقدم خدمات هامة لأبناء محافظة قنا وعلى رأسها المشروعات الصحية، واستمرارا لمنهج التطوير والتحديث بالمنظومة الصحية الذى تتبعه مديرية الصحة بقنا.

وقال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إنشاء مستشفى الرمد بقنا والذى كان حلما طال انتظاره يعد نقلة هامة فى طريق تقديم الخدمات الطبية الدقيقة بالمحافظة بما يسهل على المواطن حصوله على الخدمة الطبية اللازمة دون عناء.

وكان قد طالب العديد من أبناء قنا بضرورة إعادة تشغيل مستشفى الرمل أو بنائها بعد تأهيلها كونها المستشفى الوحيد الذى يقدم خدمة الرمد لأبناء المحافظة بدلًا من الذهاب إلى الأماكن الأخرى.