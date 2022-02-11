توقيع الكشف الطبى على 785 مواطنا فى قافلة طبية مجانية ضمن "حياة كريمة" بقنا

صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادى، وهى سابع القوافل الطبية المجانية التى تنظمها المديرية منذ بداية عام 2022، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الداودي، أن القافلة ضمت كافة التخصصات الطبية المختلفة، ونجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 785 حالة بواقع " 228 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 208 حالات أمراض باطنية، 113 حالة طب اطفال، 91 حالة طب وجراحة الفم والأسنان، 59 حالة جراحة عامة، 57 حالة أمراض نساء وتوليد، 29 حالة تنظيم أسرة.

وأشار الداودي، إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لـ 76 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 88 مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وقال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان أن إجمالى المستفيدين من القوافل الطبية التى نظمتها المديرية منذ بداية العام الجارى وصل إلى 7177 مواطنا، مؤكدا أنه تم وضع خطة مسبقة لتسيير القوافل الطبية المجانية على مدار العام ، نستهدف من خلالها القرى والنجوع الأكثر احتياجا.