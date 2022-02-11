كيف يمكن للنساء فوق سن الأربعين الاستفادة من دايت الصيام المتقطع؟

كتبت مروة هريدى

يعد الصيام المتقطع أحد أكثر اتجاهات النظام الغذائي شيوعًا هذه الأيام، من عشاق اللياقة البدنية إلى المشاهير، كلهم ​​يشهدون بهذه الطريقة الشعبية لتناول الطعام والصيام نظرًا لفوائدها الصحية الهائلة، ويعتمد النمط الغذائي الذي يتناوب بين الأكل والصيام على مفهوم أن تجنب الطعام لفترة محددة يساعد الجسم على زيادة كفاءته، علاوة على ذلك، فإن طريقة الصيام آمنة ولا تكاد يكون لها أي آثار جانبية على المدى الطويل، لكن بالنسبة للنساء اللائي يتبعن نمط الأكل هذا في الأربعينيات من العمر، من الضروري توخي مزيد من الحذر للاستفادة القصوى منه، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

لماذا يجب على النساء فوق سن الأربعين توخي الحذر عند اتباع الصيام المتقطع؟

هناك العديد من الأسباب التي تجعل النساء فوق سن الأربعين بحاجة إلى توخي مزيد من الحذر أثناء اتباع الصيام المتقطع مقارنة بأولئك في الثلاثينيات والعشرينيات من العمر، لعدة أسباب:

أولاً، بسبب بطء عملية التمثيل الغذائى.

ثانيًا، هناك فرصة للإصابة ببعض المشاكل الهرمونية، مما قد يجعل من الصعب عليهم إجراء تغيير جذري في نظامهم الغذائي.

ثالثًا، مستوى التوتر لديهم قد يكون أعلى قليلاً من الآخرين، ومع وضع هذه العوامل في الاعتبار، تحتاج النساء فوق سن الأربعين إلى تعديل طريقة الصيام للحصول على نتائج أفضل.

ما هى عدد الساعات الموصى بها فى الصيام؟

طريقة الصيام فعالة فقط إذا صمت بشكل صحيح ولساعات طويلة، وكلما طالت مدة صيامك، زادت سرعة وصولك إلى هدفك الصحي، قد يبدو الصيام لساعات طويلة صعبًا في البداية، لكن مع مرور الوقت ستعتادين عليه، إنها أفضل طريقة لمراقبة كمية السعرات الحرارية التي تتناولها يوميًا، والمطلوبة للحفاظ على لياقتك البدنية، مع التأكيد أن الصيام لساعات أقصر لن يفيدك.

لماذا يجب تناول كمية كافية من البروتين؟

يعد تناول البروتين أمرًا ضروريًا لأسباب متعددة عند اتباع أى نظام غذائي، إنها لبنة بناء الخلايا، تساعد زيادة تناول البروتين على استبدال الخلايا الدهنية بالعضلات الهزيلة، ويساعد البروتين أيضًا على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول، لذلك، إذا تناولت كمية كافية من البروتين في نافذة تناول الطعام، فقد تشعر بجوع أقل في وقت لاحق من اليوم.

ما هى فوائد ترطيب الجسم فى الصيام المتقطع؟

ينسى معظم الناس شرب الماء عند الصيام المتقطع، مما يقلل من فوائده، يساعد الماء على إزالة السموم من الجسم ويجعلك تشعر بالشبع عندما تكون في حالة الصيام، وعدم شرب كمية كافية من الماء أثناء الصيام سيؤدي في الواقع إلى الجفاف الشديد، لذلك، تناولى الماء بشكل متكرر عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات للاستفادة القصوى من الصيام المتقطع.

لماذا النوم والاستيقاظ فى توقيت محدد مهم فى الصيام المتقطع؟

يمكن أن تقلل أنماط النوم السيئة أيضًا من فوائد الصيام المتقطع، وقد تستهلك سعرات حرارية إضافية في نهاية اليوم، ويزيد ذلك أيضًا من مستويات التوتر لديك، لذا، فإن تحسين نمط نومك عند اتباع الصيام المتقطع يمكن أن يساعدك على اكتساب المزيد من الفوائد من نمط الأكل هذا، ضعى مواقيت محددة للنوم والاستيقاظ واتبع عادات نمط الحياة الصحية.