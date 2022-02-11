عملية تدريب على تقنيات الإطفاء فى المياه بأمريكا تتحول إلى إغاثة حقيقية.. فيديو

كتب إيهاب محمد

تحولت عملية تدريب لرجال الإطفاء على الإنقاذ في المياه إلى عملية إغاثة حقيقية في ضواحي سانت لويس في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع عندما انطلقت أطقم الإغاثة لإنقاذ اثنين من المراهقين.

يوضح موقع "يورو نيوز" كانت أطقم مقاطعة ماريلاند هايتس للحماية من الحرائق على وشك إنهاء تدريبها الثلاثاء في بحيرة كريف كور عندما رصدوا شخصين عالقين بين كميات الجليد المنكسر في البحيرة.

في سياق اخر، لحظة إنسانية جسدها طاقم عمل سيارة إطفاء في روسيا، بعد توقف وسط شارع مزدحم، لمساعدة امرأة مسنة، في لقطة انتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقت إعجاب من المتابعين. وقام رجال الإطفاء بعرقلة حركة المرور على طريق مدينة كالينينجراد الروسية السريع، حتى تتمكن امرأة مسنة من عبور الطريق بأمان، وفقا لـ"سكاى نيوز".



اغاثة الرجل



عملية الاغاثة

واستخدم رجال الإطفاء سيارتهم بشجاعة لإيقاف الشارع المزدحم بالوقوف في عرض الشارع، مما سمح للمرأة العجوز بالعبور بأمان للجانب الآخر من الطريق.

ويُظهر الفيديو، الذي تم تصويره المرأة وهي تقف في منتصف الطريق بين الشارعين، حيث لم تستطع عبور الشارع الممتلئ بالسيارات.

وبينما كانت المرأة المسنة تنتظر بيأس متكئة على عكازها، أتت سيارة الإطفاء لنجدتها، من الجانب الآخر من الطريق، وتوقفت بالعرض لإيقاف تدفق السيارات ومساعدتها على العبور بأمان.

وشرعت سيارة الإطفاء الضخمة في إغلاق المسار الأول من الطريق، ليخرج بعدها 3 رجال لإيقاف حركة المرور في المسارات المتبقية، وتوقفت السيارات القادمة عندما رأت سيارة الإطفاء متوقفة بالعرض، مما سمح لرجال الإطفاء بمساعدة العجوز على عبور الشارع بأمان.