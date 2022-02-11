ارتفاع عدد ضحايا إعصار باتسيراى فى مدغشقر إلى 111 قتيلا.. فيديو وصور

كتب إيهاب محمد

قالت وكالة الإغاثة من الكوارث التابعة لدولة مدغشقر، إن عدد ضحايا إعصار باتسيراي ارتفع إلى 111 قتيلا، ووفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن "رويترز"، أوضحت الوكالة الحكومية، أن 87 من القتلى سقطوا في منطقة واحدة هي منطقة إيكونجو في جنوب شرق مدغشقر.



الاعصار يضرب مدغشقر

كما أعلن الصليب الأحمر الفرنسي، مصرع 21 شخصا ونزوح الآلاف، جراء الإعصار المداري "باتسيراي" الذي ضرب مدغشقر السبت الماضي، وفي وقت سابق، أعلن الصليب الأحمر الفرنسي، وفاة 21 شخصا، وتضرر 70300 آخرين، ونزوح فعلي لأكثر من 130 ألف شخص جراء الإعصار المداري الذي ضرب مدغشقر مساء السبت الماضي.

ونقلت صحيفة "مدغشقر تريبون" عن مكتب إدارة المخاطر والكوارث في الجزيرة أن عدد الضحايا ارتفع من 21 الاثنين الماضي إلى 35، وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فقد ضرب الإعصار أولا منطقة ساحلية زراعية من مدغشقر تمتد على طول 150 كلم، وذات كثافة سكانية منخفضة، قبل أن يتجه غربا إلى داخل البلاد، مسببا فيضانات في الأنهار والتي دمرت حقول الأرز، "خزان" مدغشقر في وسط البلاد.



اثر الاعصار على الاشجار



الاعصار

وأفادت المنظمة الدولية بأن "الإعصار دمر أسقف مئات المدارس والمراكز الصحية"، جدير بالذكر أن باتسيراي هو ثاني إعصار مدمر يضرب مدغشقر خلال أسبوعين، بعد الإعصار آنا الذي تسبب في مقتل 55 شخصا وتشريد 130 ألف شخص في مناطق مختلفة من البلاد.