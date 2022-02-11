بلينكن: مواجهة الصين ليست حتمية.. والوقوف مع الحلفاء فى وجه التهديدات الصينية ضرورة

كتب محمد عبد المجيد

أجرى ‏انتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، محادثات حول "أمن المحيط الهادئ" مع نظرائه من الهند واليابان وأستراليا، جاء ذلك وفقا لما نشر على قناة "سكاى نيوز عربية".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن المواجهة مع الصين ليست حتمية لكن يجب الوقوف مع حلفائنا في وجه "التهديدات الصينية"، مؤكدا نحن ندافع عن المبادئ الأساسية التي تضمن الاستقرار في المنطقة والعالم

وأوضح أنطونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أن تركيز بلاده على الأزمة الأوكرانية، لا يمنعهم من الانشغال أيضا بالتحديات التى تواجهها منطقة المحيط الهادى.