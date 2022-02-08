الخارجية الأمريكية: حشد القوات الروسية على حدود أوكرانيا "لا يحدث من فراغ"

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن حشد القوات الروسية على طول الحدود الأوكرانية "لا يحدث من فراغ"، وإنما يجري في سياق ما قامت به روسيا بالفعل في عام 2014 "بغزو أوكرانيا، والاستيلاء على شبه جزيرة القرم، وخلق صراع في دونباس مستمر حتى يومنا هذا".



ودعا بلينكن -في تصريحات نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- إلى ما أسماه التعامل مع الحقائق "في سياق التاريخ وللتأكد من أننا مستعدون بشكل كامل"، معتبرًا أن خطاب بلاده الحالي فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية "ليس إثارة للقلق، وإنما هذه هي الحقائق ببساطة".



وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قراراً بشأن غزو أوكرانيا، "لكنه وضع الإمكانات في حال قرر ذلك التصرف بسرعة كبيرة ضد أوكرانيا وبطرق ستكون لها عواقب وخيمة على أوكرانيا".



وحذّر بلينكن من أن "مثل هذا العدوان ضد أوكرانيا من شأنه أن يقوض المبادئ الأساسية التي تم ترسيخها بعد الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب الباردة والتي قد ساعدت في حماية الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في أوروبا وخارجها منذ ذلك الحين".