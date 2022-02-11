وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 150 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 20 ألفا و105 حالات.

وأضاف أن هناك 1340 شخصا يخضعون للعلاج بالمستشفيات في حالة خطيرة عقب إصابتهم بفيروس "كورونا"، مشيرا إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في اليابان بلغ مليونين و753 ألفا و210 أشخاص.

وأشار التلفزيون الياباني إلى أن العاصمة "طوكيو" سجلت 18 ألفا و660 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وهي تعد أقل بمقدار 1100 حالة عن اليوم ذاته من الأسبوع الماضي.