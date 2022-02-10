5 طرق سريعة للاستيقاظ دون الاعتماد على مشروب القهوة الصباحى

كتبت فاطمة خليل

قد يتسبب شرب القهوة في الصباح لدى البعض في الشعور بالقلق والتوتر والعصبية أو قد يرغب البعض في التخلص من عادة إدمان الكافيين، لذا يمكنك استبدال القهوة ببعض الطرق الصحية التي تساعدك على الاستيقاظ والانتباه في الصباح، نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع cnn.

بالنسبة لبعض الناس، يمكن أن تسبب القهوة أيضاَ اضطرابًا في المعدة أو الإسهال، كما قد لا يشرب بعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب القهوة لأنها تزيد من معدل ضربات القلب أو ضغط الدم.

6 طرق سريعة للاستيقاظ دون الاعتماد على مشروب القهوة الصباحى



1. تمارين اليوجا لمدة 5 دقائق



يمكن أن يؤدي القيام بجلسة يوجا قصيرة في الصباح إلى تحسين مستويات الطاقة بشكل كبير، حيث إنك ستوقظ جسمك من خلال تحسين الدورة الدموية وتخفيف التصلب أو الألم، وتنشيط عقلك من خلال "تكوين هرمون الإندورفين الذي يمنحك شعورًا جيدًا من حركات اليوجا".

أي حركات ترفع ذراعيك فوق رأسك أو تمد ظهر ساقيك أو تسرع معدل ضربات قلبك ستساعد على زيادة الطاقة وتحسين الدورة الدموية والطاقة.

2. الخروج في الهواء الطلق



إيقاظ جسدك وعقلك من خلال الحركة "أمر طبيعي وطويل الأمد أكثر من زيادة الطاقة من القهوة"، والقيام بذلك في الهواء الطلق يمكن أن يضاعف الفوائد المحتملة.

تمارين الكارديو ورفع معدل ضربات قلبك ... بمثابة تعزيز للطاقة يمكن للمشي في الصباح أيضًا أن يعزز طاقتك ونشاطك.

3.ترطيب الجسم بالماء



بعد ليلة من النوم، يفتقر جسمك إلى الترطيب وشرب الماء، وهو أمر "مهم للعديد من وظائف المخ والجسم" عندما تضطر أعضائك - مثل الكلى - إلى العمل في بيئة غير رطبة بشكل كافٍ تفتقر إلى الطاقة والنشاط.

أستيقظ كل صباح وأول شيء يجب فعله هو تناول كوب من الماء

4. جرب العلاج بالروائح



إن العلاج بالروائح- استخدام المستخلصات النباتية العطرية والزيوت الأساسية للاستنشاق العلاجي أو التدليك أو الاستحمام - يمكن أن يكون مفيدًا لبعض الناس أو مجرد تغيير الصابون الخاص بك قد يجعلك تشعر بالنشاط في الصباح.

يمكنك أيضًا إدخال بعض القهوة في حياتك من خلال منتجات أخرى هناك غسول للجسم برائحة القهوة يمكن استخدامه في الصباح فقط.

5. وجبة خفيفة



إن الوجبة المكونة من البروتين والدهون الصحية ومصادر الكربوهيدرات المعقدة والغنية بالألياف تطلق السكر في الدم بمعدل أبطأ، مما يدعم طاقة تدوم طويلاً.

هذا النوع من الإفطار يناسب من يبحث عن زيادة الطاقة في الصباح.