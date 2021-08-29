أعراض إدمان الكافيين وكيف يؤثر سلبًا على صحتك

كتبت إيناس البنا

إدمان الكافيين هو الاستخدام المفرط والضار للكافيين على مدى فترة من الزمن، بحيث يكون له آثار سلبية على صحتك أو تفاعلاتك الاجتماعية أو مجالات أخرى من حياتك.

ارتبط الكافيين بالعديد من الآثار الجانبية الإيجابية، وربطت الأبحاث هذا المنبه المشتق من النبات بتحسين الحالة المزاجية، والتخفيف من الصداع، وربما انخفاض مخاطر المشكلات الطبية الرئيسية الأخرى مثل السكتات الدماغية، ومرض باركنسون، والزهايمر.

ومع ذلك يعاني بعض الأشخاص من مشكلات سلبية نتيجة استخدامهم للكافيين أو يجدون صعوبة في التأقلم بدون الكافيين على الرغم من ندرتها، كانت هناك حالات من الاثار السلبية لتناول جرعة زائدة من الكافيين، وفقًا لتقرير موقع very well mind

الكافيين من أكثر المشروبات استخدامًا في جميع أنحاء العالم ولا يقتصر على القهوة والصودا ولكن بعض الأطعمة الشائعة تشمل الشوكولاتة.



كيف يمكن أن يؤثر الكافيين سلبًا على صحتك للكافيين تأثيرات مختلفة على الجسم والتى من المحتمل أن تكون ضارة بصحتك، كانت هناك ارتباطات بين الكافيين وارتفاع ضغط الدم وتغيرات نظم القلب. للكافيين تأثيرات مختلفة على الجسم والتى من المحتمل أن تكون ضارة بصحتك، كانت هناك ارتباطات بين الكافيين وارتفاع ضغط الدم وتغيرات نظم القلب.

يمكن أن يؤثر الكافيين أيضًا من صحتك عن طريق إزعاج نومك إذا تم تناوله في غضون 6 ساعات من وقت النوم، ﻿﻿﻿عندما تكون محرومًا من النوم ، فإنه يجعل من الصعب عليك العمل بكفاءة أثناء النهارالنوم أيضًا عندما يشفي جسمك ، مما يجعله مهمًا للصحة الكاملة وحتى لوظيفة المناعة.

أعراض إدمان الكافيين من الأعراض المصاحبة للتحفيز الدماغ و الجهاز العصبي تشمل هذه الأعراض: من الأعراض المصاحبة للتحفيز الدماغ و الجهاز العصبي تشمل هذه الأعراض: