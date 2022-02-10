تفاصيل مصرع 3 أشخاص سقطوا داخل بالوعة صرف صحى بالفيوم.. فيديو

الفيوم رباب الجالى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا، حول تفاصيل حادث مصرع 3 أشخاص داخل بالوعة صرف صحى بمدينة الفيوم.

وحصل اليوم السابع على أسماء الـ3 أشخاص الذين لقوا مصرعهم داخل البالوعة، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، والمتوفين هم: محمد بدوى أحمد 35 سنة وعلاء حسن رمضان 30 سنة وصيام بدوى أحمد 30 سنة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، إخطارا بسقوط 3 عمال فى بالوعة للصرف الصحى بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين سقوط 3 من العمال فى بئر للصرف الصحى ووفاتهم إثر إصابتهم بالاختناق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثث، ونقلت بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.