اليوم السابع
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الخميس، 10 فبراير 2022 11:15 م
أكرم القصاص
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ارتفاع عدد المتوفين فى حادث السقوط ببالوعة صرف صحى بالفيوم لـ3 أشخاص

الخميس، 10 فبراير 2022 09:49 م
ارتفاع عدد المتوفين فى حادث السقوط ببالوعة صرف صحى بالفيوم لـ3 أشخاص إسعاف -أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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ارتفع عدد المتوفين فى حادث السقوط ببالوعة صرف صحى إلى 3 أشخاص، وكانت شهدت مدينة الفيوم، منذ قليل، مصرع شخصين توفيا إثر سقوطهما فى بالوعة للصرف الصحى.

 

وحصل اليوم السابع على أسماء الـ3 أشخاص الذين لقوا مصرعهم ادلخ البالوعة، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، والمتوفين هم: محمد بدوى أحمد 35 سنة وعلاء حسن رمضان 30 سنة وصيام بدوى أحمد 30 سنة.

 

وتلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، إخطارا بسقوط 3 عمال فى بالوعة للصرف الصحى بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين سقوط 3 من العمال فى بئر للصرف الصحى ووفاتهم إثر إصابتهم بالاختناق.

 

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثث، ونقلت بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


مديرية أمن الفيوم

مستشفى الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم

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