اليوم السابع
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الخميس، 10 فبراير 2022 09:30 م
أكرم القصاص
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العراق يعلن القبض على إرهابين وضبط أسلحة بمحافظة ميسان

الخميس، 10 فبراير 2022 09:00 م
العراق يعلن القبض على إرهابين وضبط أسلحة بمحافظة ميسان عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الخميس، إلقاء القبض على عدد من المتهمين فى قضايا متنوعة، أبرزها الإرهاب، وضبط كمية من الاسلحة والأعتدة العسكرية المستخدمة فى عمليات إرهاب المواطنين، وتعكير السلم الأهلى فى مناطق محافظة ميسان.

 

وقالت الخلية ، فى بيان وردته قناة " السومرية نيوز"، إنه "بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ومع تشكيل قيادة عمليات ميسان، تواصل قواتنا الأمنية ضمن محافظة ميسان تنفيذ خطط فرض القانون فى مختلف مناطق المحافظة، حيث تمكنا من إلقاء القبض على عدد من المتهمين فى قضايا متنوعة، أبرزها الإرهاب ".

 

وأضافت انه تم ضبط كمية من الأسلحة والأعتدة العسكرية المستخدمة فى عمليات إرهاب المواطنين، وتعكير السلم الأهلي،مشيرة الى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والذى وصل عددهم إلى 70 متهماً، وسيتم إحالتهم إلى القضاء المختص وإنزال العقوبات المناسبة بحقهم".


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