ارتفاع سهم ماكرو جروب بنسبة 3.71% بعد نصف ساعة من أول تداول

كتب هانى الحوتى

ارتفع سهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) بالبورصة المصرية، بنسبة 3.71% بعد مرور نصف ساعة من جلسة تداول اليوم الخميس، ليصل إلى مستوى 5.030 جنيه للسهم، بحجم تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 39.5 مليون جنيه عبر تنفيذ 1530 صفقة.

واستقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، اليوم الخميس، الوافد رقم 217 ضمن الشركات المكونة للسوق الرئيسي، وهي شركة ماكرو كابيتال للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)، كود MCRO.CA، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية إلى 244 شركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الشركة وفرق العمل التي اجتهدت لتنفيذ إجراءات القيد والتداول، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس البورصة، وعدد من قيادات البورصة المصرية.

وجاء ذلك بعدما تم طرح عدد 264.5 مليون سهم من كامل أسهم رأس مال شركة ماكرو جروب بنسبة حتى 45.8% من أسهم الشركة، والبالغ إجمالي أسهمها 577.4 مليون سهم، وتم تخصص عدد 13.2 مليون سهم للطرح العام بنسبة تمثل 5% من عدد الأسهم المطروحة للبيع، و251.3 مليون سهم تمثل نسبة 95% من الأسهم المطروحة للبيع، وتم تغطية الطرح الخاص 1.79 مرة، والطرح العام 102 مرة بسعر 4.85 جنيه للسهم.

كما قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، يوم 12 يناير الماضي، الموافقة على قيد أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) برأس مال مصدر قدره 115.5 مليون جنيه موزعًا على عدد 577.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرش للسهم الواحد، ويتم تسكين الشركة بقطاع "رعاية صحية وأدوية".