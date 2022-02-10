7 معلومات عن ثانى شركة تطرح بالبورصة المصرية فى 2022

كتب هانى الحوتى

تستقبل البورصة المصرية، اليوم الخميس، ثاني طروحات عام 2022، بتداول أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)، برأس مال مصدر قدره 115.5 مليون جنيه موزعًا على عدد 577.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرش للسهم الواحد، وشهد طرح الشركة خلال الأسبوع الماضي طلبًا مرتفعًا حيث بلغت تغطية الطرح الخاص 1.79 مرة، والطرح العام 102 مرة بسعر 4.85 جنيه للسهم، ويقدم "اليوم السابع" 7 معلومات عن الوافد الجديد لسوق المال.

1- تأسست شركة ماكرو جروب عام 2005 ويتمثل غرض الشركة إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج جميع أنواع المستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات ومكسبات الطعم والمكملات الغذائية.

2- صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل الشركة بتاريخ 23 ديسمبر الماضي، وتم قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية يوم 12 يناير الماضي.

3- حدد المستشار المالي المستقل القيمة العادلة لسهر السهم بمبلغ 6.05 جنيه، وتم تحديد السعر النهائي للطرح 4.85 جنيه.

4- تولت شركتي المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ورينيسانس كابيتال دور المنسق الدولي ومديري الطرح، ومكتب دكتور زكي هاشم دور المستشار القانوني للمنسق الدولي ومديري الطرح، فيما تولت شرك جرانت ثورنتون للاستشارات المالية القيام بأعمال المستشار المالي المستقل.

5- تم طرح عدد 264.5 مليون سهم من كامل أسهم رأس مال شركة ماكرو جورب بنسبة حتى 45.8% من أسهم الشركة، والبالغ إجمالي أسهمها 577.4 مليون سهم، وتم تخصص عدد 13.2 مليون سهم للطرح العام بنسبة تمثل 5% من عدد الأسهم المطروحة للبيع، و251.3 مليون سهم تمثل نسبة 95% من الأسهم المطروحة للبيع.

6- بلغت تغطية الطرح الخاص 1.79 مرة، والطرح العام 102 مرة بسعر 4.85 جنيه للسهم.

7- وسيتم تسكين الشركة بقطاع (رعاية صحية وأدوية)، وتم تخصيص (Ticker Symbol) للشركة وهو MCRO.CA.