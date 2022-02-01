اليوم السابع
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أهالى الإسكندرية يشيدون بمواقف اللواء المحجوب الإنسانية فى جنازته

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 04:10 م
أهالى الإسكندرية يشيدون بمواقف اللواء المحجوب الإنسانية فى جنازته جنازة اللواء عبدالسلام المحجوب
كتب: إبراهيم سعيد - محمد الأحمدى

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أشاد عدد من أهالى الإسكندرية، بالمواقف الإنسانية والوطنية للواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق ومحافظ الإسكندرية الأسبق خلال تشييع جثمانه فى مقابر الوفاء والأمل. 
 
وتوافد عدد من الوزراء السابقين والشخصيات العامة أبرزهم زكريا عزمى وحمدين صباحى، وأئمة من الأزهر والأوقاف.
 
وسبق وشغل اللواء عبد السلام المحجوب أيضا منصب محافظ الإسكندرية، وحرص الكثيرون على نعيه ومنهم جلال السعيد محافظ القاهرة الأسبق ووزير النقل السابق الذى نعاه من خلال حسابه على تويتر، وكتب: "توفى إلى رحمة الله اللواء الوزير محمد عبد السلام المحجوب، والجنازة بعد صلاة الظهر، من مسجد آل رشدان، أمام الباب الرئيسى لاستاد القاهرة، والعزاء يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب، بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر".
 
ويعتبر الراحل واحدًا من أبرز الرجال ممن شغلوا منصب محافظ الإسكندرية والعديد من المناصب الحكومية البارزة خلال مسيرته.
 
 
 
 
 
 

وفاة عبدالسلام المحجوب

وفاه عبد السلام المحجوب

عبدالسلام المحجوب

عزاء عبدالسلام المحجوب

اللواء عبد السلام المحجوب

عبدالسلام محجوب

عبد السلام المحجوب محافظ الاسكندرية الاسبق

اللواء عبد السلام محجوب

جنازة المحجوب

جنازة عبد السلامالمحجوب

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