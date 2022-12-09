اليوم السابع
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الجمعة، 09 ديسمبر 2022 10:09 م
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حصاد الوزارات.. الصحة تكشف كيف ينتشر جدرى القرود.. وتؤكد: لن يكون جائحة مثل كورونا

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة تكشف كيف ينتشر جدرى القرود.. وتؤكد: لن يكون جائحة مثل كورونا جدرى القرود
كتب: محمد الأحمدى

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هيئه الدواء

الصحه

جدرى القرود

المنصه الاليكترونيه

التضامن الاجتماعى



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