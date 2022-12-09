اليوم السابع
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الجمعة، 09 ديسمبر 2022 10:10 م
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‫الزراعة: إعطاء أكثر من 4 ملايين جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 02:29 م
‫الزراعة: إعطاء أكثر من 4 ملايين جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت: أسماء نصار

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثالثة والتي بدأت 19 نوفمبر بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.
 
يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.
 
أوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 2 مليون و 97 ألف و512 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية حتى يوم 7 ديسمبر الجاري، وتحصين حوالي مليون و978 ألف و 545 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال حتى يوم 7 ديسمبر الجاري أيضا.
 
كما أوضح التقرير أيضا انه تم تنفيذ 47 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية في اعمال التحصين، كما تم أيضا عقد 5912 ندوة ارشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، كما تم ترقيم وتسجيل 59 ألف و770 راس.
 
وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.
 

الخدمات البيطرية

الحمى القلاعية

الوادى المتصدع

وزارة الزراعة



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