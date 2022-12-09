الصحة: وصول زائرى المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان لـ58 ألف زائر

كتب: وليد عبد السلام

نظمت وزارة الصحة والسكان، دورات تدريبية لـ 65 طبيبا وأخصائي نفسي، للارتقاء بمهارات وكفاءة مقدمي خدمات الدعم النفسي والاستشارات النفسية وعلاج الإدمان، عبر المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

جاء تدريب أطباء وأخصائيي المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وعددا من الخبراء والمختصين، وجامعة بريتش كولومبيا بكندا، وعلى رأسهم بروفيسور مايكل كراوس أستاذ الطب النفسي بجامعة بريتش كولومبيا، ورئيس قطاع الصحة النفسية الإلكترونية بالجمعية العالمية للطب النفسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التدريب تضمن برامج مختلفة لتنمية مهارات الأطباء، ورفع كفائتهم، وفقا للمعايير الدولية، بما يساهم في تطوير الخدمة، وإرساء الآليات الفنية والتقنية للتعامل مع التحديات التي تواجه المعالجين خلال الجلسات.

وأشارت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن وزارة الصحة والسكان، تواصل تقديم خدمات الصحة النفسية، من خلال المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والتي تم إطلاقها فى 16 مارس 2022.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، إنه وفقا لإحصائيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، فإن عدد زائري المنصة، منذ إطلاقها، بلغ 57 ألف و817 زائرا، فيما بلغ عدد استمارات الاستبيان الإلكترونية التي تم إجرائها من قبل المستخدمين 18567 استبيان، بينما بلغ عدد الجلسات العلاجية «الافتراضية» التي تم تقديمها لزائري المنصة 3654 جلسة.

وأضافت الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن نسبة المستخدمين من الإناث بلغت 70% مقابل 30% من الذكور، مضيفة أن زوار المنصة بينهم 19% من المتزوجين، مقارنة بـ 81% من غير المتزوجين.

وأكدت «منن» أن أكثر الفئات العمرية المستخدمة للمنصة تراوحت ما بين 15 إلى 25 عامًا، بينما بلغت نسب المستخدمين من غير العاملين 64% مقابل 36% من العاملين، مضيفة أن مستخدمي الموقع كانوا من كافة المحافظات، ولكن أغلبهم من القاهرة.

وأشارت إلى أن المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان تهدف إلى توفير الخدمات المجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، موضحة أن المنصة تُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط.

ولفتت «منن» إلى أن المنصة الإلكترونية، تعد إحدى ثمار التعاون بين الأمانة العامة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمركز القومي للمعلومات بوزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة بريتش كولومبيا بكندا، ويقوم عليها نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة والسكان، والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.

ونوهت الدكتورة منن عبدالمقصود، إلى أهمية السلامة النفسية في إدراك القدرات والإمكانيات، والتعامل مع الضغوط الطبيعية للحياة والعمل بشكل مُنتج، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة التي تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر الرابط التالي: https://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar.