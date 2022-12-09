اليوم السابع
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الصحة: توزيع 97 ماكينة غسيل كلوى و69 كرسى كلى على المستشفيات نوفمبر الماضى

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 02:35 م
الصحة: توزيع 97 ماكينة غسيل كلوى و69 كرسى كلى على المستشفيات نوفمبر الماضى أجهزة غسيل كلوى - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، توزيع 97 ماكينة غسيل كلوي، و69 كرسى كلى على مختلف المستشفيات بمحافظات الجمهورية خلال الشهر الماضي، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قامت بتوزيع 49 ماكينة غسيل كلوي، ضمن خطة إحلال وتجديد مستشفيات محافظة البحيرة، و12 ماكينة غسيل كلوى لافتتاح مستشفيات «سلامون القماش، ودكرنس، وملوى التخصصي».
 
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم تزويد مستشفيات جراحات المرج، وبنى عبيد التخصصي، ومحلة مرحوم التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بـ 35 ماكينة غسيل كلوي، لافتاً إلى إضافة خدمة الغسيل الكلوى لقسم العناية فى مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية.
 
وأشار الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية لقطاع الطب العلاجى إلى توزيع 69 كرسى كلى على مستشفيات السلام التخصصي، وروض الفرج أطفال، وشرم الشيخ الدولي، وبنى عبيد التخصصي، وشبرامنت المركزي، والمجمع الطبى فى الإسماعيلية، بما يساهم فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى. 

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وحدة غسيل كلوى



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