دراسة: علاج العمود الفقري بتقويمه يقلل جراحة أسفل الظهر

كتبت فاطمة ياسر

نشرت دراسة حديثة أقيمت في مستشفيات الجامعة (كونور هول هيلث) ، وأشارت إلى أن البالغين الذين يعانون من مشاكل في العمود الفقري ويذهبون للأطباء لعلاج هذا الاعتلال، أو الذين يصابون بمشاكل أسفل الظهر الناتجة عن فتق القرص أو اعتلال الجذور (مثل عرق النسا ) هم أقل عرضة للخضوع لاستئصال القرص أي خضوعهم لجراحة، فعلى مدى العامين التاليين. نُشرت هذه الدراسة مؤخرًا في مجلة BMJ Open .

فالعلاج بتقويم العمود الفقري هو مهنة رعاية صحية تركز على علاج أمراض الجهاز العضلي الهيكلي مثل آلام أسفل الظهر والرقبة ، والعلاج الأكثر شيوعًا الذي يستخدمه مقومو العمود الفقري هو التلاعب بالعمود الفقري، والذي يتضمن مجموعة من العلاجات العملية الموجهة لمفاصل العمود الفقري.

وفي حين تم العثور على المعالجة اليدوية للعمود الفقري لتقويم العمود الفقري لتكون فعالة في علاج آلام أسفل الظهر، كان هناك بحث محدود يستكشف ما إذا كان هذا العلاج مرتبطًا بتقليل جراحة العمود الفقري.

وفي هذه الدراسة اختار المؤلفون المرضى البالغين، من 18 إلى 49 عامًا ، من 101 مليون مريض في شبكة السجلات الصحية بالولايات المتحدة ، كامبريدج ، ماساتشوستس ، الولايات المتحدة ، بما في ذلك البيانات من 2012 إلى 2022.

وتم استبعاد المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة أو مؤشرات عاجلة لإجراء عملية جراحية من الدراسة، و في النهاية ، حدد المؤلفون 5785 مريضًا تلقوا في البداية العلاج اليدوي للعمود الفقري بتقويم العمود الفقري ، ونفس العدد من المرضى الذين تلقوا أشكالًا أخرى من الرعاية الطبية لآلام أسفل الظهر.

و استخدم المؤلفون تقنية إحصائية تسمى مطابقة درجة الميل للتحكم في المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على احتمالية خضوع المرضى لاستئصال القرص.

وفي هذه العملية ، قاموا بمطابقة المرضى في كلا المجموعتين وفقًا للعديد مثل العمر والجنس والسمنة والتدخين والحقن السابقة والأدوية.

وجد المؤلفون أن المرضى الذين تلقوا في البداية معالجة العمود الفقري بتقويم العمود الفقري لآلام أسفل الظهر كانوا أقل عرضة للخضوع لاستئصال القرص القطني خلال عامين من المتابعة.

بعد عام واحد من المتابعة ، خضع 1.5٪ من المرضى في مجموعة العلاج بتقويم العمود الفقري لاستئصال القرص ، مقارنة بـ 2.2٪ من المرضى في المجموعة التي يتلقون رعاية أخرى

بعد عامين من المتابعة ، خضع 1.9 ٪ من المرضى في مجموعة العلاج بتقويم العمود الفقري لاستئصال القرص ، مقارنة بـ 2.4 ٪ من المرضى في المجموعة التي تتلقى رعاية أخرى

تستند هذه الدراسة إلى العمل السابق الذي استكشف العلاقة بين العلاج بتقويم العمود الفقري والجراحة. على وجه التحديد ، فحص المؤلفون مجموعة أكثر تحديدًا من آلام أسفل الظهر ، ونتائج أكثر تحديدًا لاستئصال القرص.

وهي تمثل الدراسة الأولى لفحص ما إذا كانت الرعاية بتقويم العمود الفقري مرتبطة بانخفاض احتمالية استئصال القرص. في حين أن النتيجة التي تفيد بأن معالجة العمود الفقري بتقويم العمود الفقري مرتبطة بانخفاض احتمالية استئصال القرص أمر واعد ، فإن تصميم الدراسة كان قائمًا على الملاحظة وشمل بيانات من العالم الحقيقي. وفقًا لذلك ، هناك قيود معينة على نتائج الدراسة. أوصى المؤلفون بتكرار دراستهم باستخدام تصميم تجربة عشوائية محكومة.