4330 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات في 7 كليات بجامعة جنوب الوادى

قنا- صابر سعيد

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول تواصلت في 7 كليات، وهي كليات التجارة والحاسبات والمعلومات والآثار والتمريض والطب البيطرى والعلاج الطبيعى والصيدلة، حيث يؤدى الامتحانات بهذه الكليات 4330 طالبا وطالبة.



وتفقد الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الامتحانات بكليات التجارة والطب البيطرى والآثار، للاطمئنان على سير العملية التعليمية في تلك الكليات والاستماع إلي عدد من الطلاب والطالبات.

وأدى الامتحانات طلاب الفرقة الأولى والثالثة بكلية التجارة، وطلاب الفرقة الأولى بكلية التمريض، والفرقة الأولى والثانية بكلية الطب البيطرى، وطلاب الفرقة الثانية والرابعة والخامسة بكلية العلاج الطبيعى وطلاب جميع الفرق بكلية الآثار، وطلاب الفرقة الأولى والثانية والثالثة عام وطلاب الفرقة الأولى والثانية كلينك بكلية الصيدلة.



وكانت نظمت جامعة جنوب الوادى، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة شاملة لقرية الكعيمات بمركز أبوتشت، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، إن القافلة الشاملة ضمت قوافل "طبية بشرية، رياضية، إعلامية " قدمت خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ 559 حالة من مختلف التخصصات، كما قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بعمل توعية لأهالي القرية عن مخاطر الادمان و كيفية الوقاية و العلاج.

وأشار الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى القافلة الرياضية قامت بتوعية شباب القرية بأهمية ممارسة الرياضة لمجابهة الأمراض والأوبئة و الفيروسات، وأيضا كيفية ممارسة التمارين الرياضية والأنشطة بطريقة سليمة وعملية، وشارك في القافلة الرياضية متخصصون من كلية التربية الرياضية.

وأوضح نصاري، أن القافلة الإعلامية جاءت بمشاركة متخصصين من كلية الإعلام بتوعية شباب القرية بأهمية العمل و إرساء القيم التي تساعد على إتقان العمل من أجل الرقي بالمجتمع والوصول لأهداف التنمية المنشودة، والتطرق إلى أهمية كل مهنة يمتهنها الفرد والتي تساعد في تنمية المجتمع.



امتحانات كليات جامعة جنوب الوادى (1)



امتحانات كليات جامعة جنوب الوادى (2)