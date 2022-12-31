سياسي: وجود مصانع صينية على أراضٍ روسية في أوروبا «كابوس» لواشنطن

كتب أحمد عرفة

قال جاد رعد، الكاتب والمحلل السياسي، إن الحدود الصينية تشهد صراعات سياسية بخلاف كوريا الشمالية، كما أن هناك اتفاقًا بين بكين وموسكو على فتح أراضي في روسيا لاستغلالها في مشروعات اقتصادية صينية، مؤكدًا أن أوروبا بحاجة مُلحّة إلى الاقتصاد الصيني بسبب جودة المنتجات الصينية وقلة سعرها.

وأضاف «رعد»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن وجود مصانع صينية على الأراضي الروسية في أوروبا يعتبر كابوسًا للولايات المتحدة الأمريكية، والصين تدرك أن هناك نظامًا عالميًا جديدًا متعدد الأقطاب وهي تسعى إليه بالتعاون مع روسيا خاصّة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن شراء الصين لحصص كبيرة من أكبر الشركات الغربية، يدل على إدراكها أهمية اعتماد تلك السياسة الذكية التي تعمل على تقوية اقتصادها، كما أن الصين تنتهج دبلوماسية «الذئب القلق»، التي تعني الاستعداد التام لمناوشة الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل الحديث عن عالم متعدد الأقطاب أكثر عدلًا.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة 82 أسيرا عسكريا روسيًا بعد مفاوضات مع الجانب الأوكرانى، وقالت وزارة الدفاع الروسية - في بيان اليوم /السبت/ - "نتيجة لعملية تفاوض مع أوكرانيا، أعدنا 82 أسيرا عسكريا روسيًا من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام كييف، بعدما كانوا معرضين لخطر مميت".

وأضاف البيان: إن العسكريين العائدين من الأسر سيصلون إلى موسكو على متن طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الروسية لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع"، مؤكدا أن جميع المفرج عنهم سيتلقون المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.

يذكرأن، قالت أليونا فيربيتسكا مستشارة الرئيس الأوكرانى إن حوالى 3400 جندى أوكرانى لا يزالون فى الأسر لدى روسيا، وان 15 ألف شخص لا يزالون فى عداد المفقودين فى أوكرانيا.