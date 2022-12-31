الدفاع الروسية: عودة 82 أسيرا روسيًا بعد مفاوضات مع كييف

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أن فيربيتسكا -التي تتولى أيضا منصب مفوضة مكتب رئيس أوكرانيا لضمان حقوق المدافعين عن الجنود الأوكرانيين- قالت تلك التصريحات في مقابلة مع وسائل الإعلام الألمانية.



وتابعت فيربيتسكا: "في الوقت الحالي، أكدت روسيا وجود 3392 أسير حرب أوكرانيًا، ولكن تم إدراج حوالي 15000 شخص في عداد المفقودين في أوكرانيا، وهناك العديد من المدنيين بينهم".



ووفقا فيربيتسكا: "لا نعرف ما إذا كان هؤلاء الأشخاص الآن في الأسر لدى روسيا، أو ما إذا كانوا قد تم ترحيلهم من المناطق المحتلة مؤقتا أو قتلوا".