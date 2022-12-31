رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ"التربية والطب البيطرى"

أجرى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتى التربية والطب البيطرى.
وتفقد رئيس الجامعة لجان الامتحانات والتأكد من تطبيق جميع الضوابط والقواعد العامة لسير الامتحانات وتوفير كافة احتياجات الطلاب، والتأكد من مستوى أسئلة الامتحانات ومدى موافقتها لمناهج الفصل الدراسى، وتواجد المراقبين والملاحظين وأعضاء هيئة التدريس فى أماكنهم، وانتظام سير العمل بجميع اللجان، متمنيا للطلاب النجاح والتوفيق.
رافق رئيس الجامعة فى جولته الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكان فى استقباله الدكتورة فتيحة بطيخ القائم بعمل عميد التربية، والدكتور أحمد فيومى عميد الطب البيطرى، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.
وكان فاز البحث المقدم من الطلاب بكلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية، بالمركز الأول على مستوى كليات جامعة المنوفية في مجال ريادة الأعمال المؤهلة لابداع 11 بوزارة الشباب والرياضة .
وشارك الطلاب ندى حسني بالفرقة الرابعة ودعاء صابر بالفرقة الثالثة ومحمود هشام بالفرقة الثالثة، بكلية التربية النوعية، بالمركز الأول على مستوى كليات جامعة المنوفية في مجال ريادة الأعمال.
جاء ذلك الفوز للبحث من بين 17 بحث مقدم وذلك في مسابقة الابتكارات والاختراعات العلمية والذى نظمته إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالجامعة المؤهلة للمشاركة بمسابقة ابداع 11 للمنافسة على مستوى جامعات الجمهورية.
وجاء البحث تحت إشراف الدكتور محمد زيدان عميد كلية التربية النوعية باشمون، والدكتور محمود حامد أستاذ الخزف المساعد بقسم التربية الفنية، وتقدم عميد كلية التربية طلاب التربية النوعية بالشكر والتقدير للطلاب الفائزين مقدما التهنئة لهم على ما بذلوة من جهد فى سبيل التفوق .
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