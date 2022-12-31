رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ"التربية والطب البيطرى"

أجرى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتى التربية والطب البيطرى.

وتفقد رئيس الجامعة لجان الامتحانات والتأكد من تطبيق جميع الضوابط والقواعد العامة لسير الامتحانات وتوفير كافة احتياجات الطلاب، والتأكد من مستوى أسئلة الامتحانات ومدى موافقتها لمناهج الفصل الدراسى، وتواجد المراقبين والملاحظين وأعضاء هيئة التدريس فى أماكنهم، وانتظام سير العمل بجميع اللجان، متمنيا للطلاب النجاح والتوفيق.

رافق رئيس الجامعة فى جولته الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكان فى استقباله الدكتورة فتيحة بطيخ القائم بعمل عميد التربية، والدكتور أحمد فيومى عميد الطب البيطرى، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.