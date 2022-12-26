محافظ المنوفية يستقبل رئيس الجامعة لبحث أوجه التعاون المشترك

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ، تأتى تلك الزيارة في إطار التعاون الدائم والوثيق بين الجهاز التنفيذى للمحافظة والجامعة، لما لها من دور فعال في تحقيق التنمية المستدامة.

حيث قدم محافظ المنوفية التهنئة لرئيس جامعة المنوفية بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد الجامعة الـ (46) ، متمنياً دوام التقدم والرفعة والرقي علي كافة الأصعدة لتظل جامعة المنوفية منارة ساطعة في سماء مصرنا الحبيبة، مؤكدا على أهمية الدور الرائد والمميز للجامعة كونها صرح كبير من صروح التعليم بأرض الدلتا وشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بالمحافظة ، فضلاً عن دورها المجتمعي لتنمية المجتمع وإعلاء شعار خدمة المواطن ورفعة وطننا الغالي.

وخلال اللقاء ، تم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الإهتمام المشترك وبحث سبل وأليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام.

من جانبه أعرب رئيس جامعة المنوفية عن شكره وتقديريه لمحافظ المنوفية لدعمه الكامل وتعاونه المثمر مع الجامعة ، ومشيداً بجهود المحافظ الميدانية وبما يتم تحقيقه على أرض المنوفية من إنجازات وتطوير شامل في كافة المجالات المتنوعة ، مؤكدا على إستمرار دعم تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير المجتمع لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية في المتابعة الميدانية لأعمال الرصف الجارى تنفيذها ضمن الخطة الإستثمارية الجديدة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز .فى ضوء الخطة الشاملة للنهوض بالبنية التحتية والأساسية وتطوير شبكات الطرق الداخلية والمحاور المرورية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال قطع الفرمة وإزالة الأرصفة المتهالكة بشارع الإسطبل بداية من ترعة الغزالية وحتى شارع الحرية بطول ٥٠٠ متر ، فضلا عن متابعة رفع مناسيب مطابق الصرف الصحى بشارع الغزالية بميت شهالة والذى يربط شارعي المعهد الديني وماكينة سراج الدين بطول ١ كم، وفيما يخص أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، تابع رئيس المدينة أعمال فرد طبقة السن بطريق العراقية - شبراباص أحد قطاعات طريق ١٦ بطول ٢٣كم ، وطريق ٨٨ ( الشهداء- دناصور ) بمنطقة مركز الشباب القديم بدنشواي بطول (7)كم ، و كذا طريق (٧٣٢) من كوبري الحلفاية ( المشتل- الموقف الجديد- شمياطس- ساحل الجوابر- دراجيل).

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أعمال استكمال فرد طبقة السن بشارع المدارس ، بالإضافة إلى متابعة أعمال صب البلدورات بالأرصفة الجانبية بشارع مجمع المواقف الجديد تمهيداً لأعمال الرصف ، وكذا متابعة تجميل ودهانات الأرصفة بشارع صلاح الدين لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً ، وأكد رئيس المدينة إلى أن العمل جارى على قدم وساق بكافة الشوارع المدرجة بخطة الرصف الجديدة بواقع (11) شارع بنطاق المدينة بقيمة استثمارات تقدر بـ (87) مليون جنيه.

وفى مركز بركة السبع ، تابع رئيس الوحدة المحلية الأعمال التمهيدية لرصف تفريعات شارع المعدية وتركيب البلدورات بشارع الجلاء ، ذلك ضمن خطة الرصف الجديدة بواقع (7) شوارع ومتفرعاتهم بنطاق المدينة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين.

فيما تابعت رئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور فرد الطبقة الرابطة بشارع بنها تمهيداً لفرد الطبقة الأسفلتية النهائية، وذلك ضمن (34) شارعا مستهدف تطويرها ورصفهم ضمن العام المالي الحالي بتكلفة (30 مليونا و600 ألف جنيه ) ، موزعة على (6) مربعات سكنية بالمدينة بهدف تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

وفى مركز منوف ، تم متابعة أعمال وضع وتسوية طبقة الأساس بشارع مليك والمتفرع من طريق البطحة البحرية تمهيداً لرصفها ببلاط الإنترلوك ، بالإضافة إلى متابعة أعمال إنشاءات ممشى طريق البطحة القبلية الجديد بطول 1 كم ، حيث تم الانتهاء من صب الخرسانة المطبوعة وتركيب بلاط الانترلوك وتأسيس الوصلات الكهربائية والبرجولات الخشبية ، وتم التنبية على القائمين بالأعمال بتكثيف الجهود لنهو الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المقررة لخلق متنفس حيوي ومتنزهاً عاماً للأهالي.