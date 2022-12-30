عروض بزى "بابا نويل" لجذب قاطنى الأحياء السكنية بالإسكندرية لممارسة الرياضة

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، عرضا استثنائيا فى وداع عام 2022 واستقبال عام 2023، حيث قامت فتيات بزى "بابا نويل" بعمل استعراض رياضى لجذب أهالي المنطقة من كافة الأعمار وحثهم على ممارسة الرياضة، وبدء عامهم الجديد بممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، الأمر الذي يؤدي لتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة بوجه عام، حيث تم تنظيم الفعالية بالتنسيق مع الإدارة العامة للشباب للإدارة العامة للرياضة وإدارة الطلائع وبمشاركة بعض الفرق الرياضية من مراكز الشباب على مستوى الأحياء .

يأتى ذلك بالرغم من هطول أمطار غزيرة ومتوسطة شهدتها الإسكندرية صباح اليوم فيما يعرف ب "نوة رأس السنة " ، حيث شارك فى برنامج منشطي الأحياء السكنية بمنطقة سبورتنج، والذى يتم تنظيمه كل يوم جمعة، نحو 200 مشارك من الأهالى بالأحياء السكنية للاستمتاع بممارسة الرياضة ومشاهدة العرض الرياضى من الفتيات.

يذكر أن محافظة الإسكندرية قد شهدت اليوم، هطول أمطار متوسطة الى غزيرة، وذلك فى ظل ما تتعرض له المحافظة من نوة رأس السنة التى تضرب الإسكندرية فى مطلع العام الجديد من كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام وتهب خلالها رياح غربية على الإسكندرية وتكون ممطرة.

وشهدت المحافظة هطول الأمطار المتوسطة على وسط الإسكندرية، ووصلت الى غزيرة شرقا، وكثفت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية أعمال تصريف مياه الأمطار ،وأكدت الشركة على أن الأمطار لم تتسبب فى أى تجمعات للمياه والشوارع الرئيسية تشهد سيولة مرورية .



الفتيات بزى بابا نويل



المشاركين فى الفاعلية بزى بابا نويل



اهالى الاحياء السكنية



جانب من استعراضات الفتيات