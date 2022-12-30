اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 ديسمبر 2022 09:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب جامعة المنوفية نجحوا فى تعليم 7519 أميًا بدورة أكتوبر 2022

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 09:30 م
طلاب جامعة المنوفية نجحوا فى تعليم 7519 أميًا بدورة أكتوبر 2022 الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجح طلاب جامعة المنوفية، في تعليم 7519 مواطنًا ومواطنة بدورة أكتوبر 2022، من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بمختلف المحافظات ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة المنوفية منذ عام 2014، وحتى الآن 48588 مواطنًا ومواطنة بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية وكذلك خارج محافظة المنوفية.
 
وأشاد الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة بهذا الإنجاز الهام ومشاركة طلاب جامعة المنوفية فى المبادرة الرئاسية مصر بلا أمية ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة، وجهود الدولة المصرية فى ظل قيادتها السياسية لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجا، والتأكيد على محو الأمية لأنها تمثل قضية قومية يجب مواجهتها والقضاء عليها، وسيتم تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب الجامعة للقيام بدورهم تجاه هذه القضية الهامة التى تأتى ضمن أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعة تجاه الوطن.
 
وأشار مبارك إلى أن الجامعة تبنت منذ فترة مبادرة قرى بلا أمية وشارك الطلاب فى القوافل المتكاملة التى نظمتها الجامعة لقرى المحافظة لمحو أمية الأهالى، موجها الشكر لجميع الكليات المشاركة في المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار، موجها الشكر لمركز تعليم الكبار بالجامعة ولجميع الكليات المشاركة.
 

محافظة المنوفية

جامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية

محو الأمية

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

لجنة محو الأمية بالأعلى للجامعات: نستهدف القضاء على الأمية تحقيقا لرؤية 2030

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 01:11 م

محو الأمية الرقمية.. أهم اختصاصات صندوق منصة مصر

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 07:00 ص

تعليم النواب تناقش طلب إحاطة عن إلزام خريجى الجامعات بالمساهمة فى محو الأمية

السبت، 19 نوفمبر 2022 04:00 م

من محو الأمية إلى الدكتوراه.. محمد ممدوح أمين عام كلية الحقوق بجامعة المنيا: دخلت محو الأمية وعمرى 14 سنة.. وقررت التعلم بسبب كلمة وأجيد الإنجليزية والإيطالية.. ونصيحتى: تعلموا ولا تنخدعوا بالعمر.. فيديو وصور

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 11:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة