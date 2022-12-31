حصاد الجامع الأزهر.. افتتاح 1045 فرعًا للطفل في محافظات الجمهورية

كتب لؤى على

- 155 ألف طفل يحفظون القرآن ويتدارسونه في أروقة الجامع الأزهر بالمحافظات

- الجامع الأزهر في 2022 ملتقيات فقهية وفكرية وتوسع في أنشطة وعدد الأروقة بالمحافظات

- الجامع الأزهر في 2022.. أروقة في المحافظات وملتقيات في القاهرة

- الجامع الأزهر في 2022.. 27 فرع لتعليم العلوم الشرعية والعربية استهدفت 22 ألف دارس

- 63 فرعًا لتحفيظ القرآن والتجويد للكبار تستهدف 11 ألف دارس.. الجامع الأزهر يكثف أنشطته التعليمية في 2022

شهد الجامع الأزهر وأروقته على مستوى الجمهورية نشاطًا مكثفًا ومبادرات وفعاليات ومسابقات متنوعة خلال عام 2022م، في شؤون القرآن الكريم، وافتتاح 1045 فرعًا للطفل، ومواصلة جهوده في مجالات: التجويد والقراءات، العلوم الشرعية والعربية، الخط العربي، الشعائر الدينية والمجالس الحديثية والمقارئ وإدارة الشؤون الدينية، وكذلك شرح كتب التراث، البرامج الموجهة للمرأة، ملتقى الطفل الخلوق النظيف الفصيح، وبرامج العلاقات العامة، مع تنفيذ خطة دعوية متكاملة في شهر رمضان المبارك، وتوقيع اتفاق تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتنشيط عمل المكتبة وتكنولوجيا المعلومات، مع تصوير المحاضرات والبرامج وبثها عبر منصات الجامع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء حصاد الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف خلال عام 2022م على النحو التالي:

قامت إدارة شئون الأروقة من خلال رواق القرآن الكريم والتجويد والقراءات بالجامع وجميع المحافظات بمتابعة واستكمال برنامج التعليم عن بعد، وأعلن رواق الطفل لحفظ القرآن الكريم بالجامع وجميع المحافظات افتتاح فروع لرواق الطفل موزعة على جميع محافظات مصر لتحفيظ القرآن الكريم بداية من سن خمس سنوات وحتى ثلاثة عشر سنة، وقد بلغ إجمالي عدد الفروع التي تم افتتاحها حتى الآن (1045) فرعًا، وتقدم أكثر من نصف مليون طفل لفروع رواق الطفل لحفظ القرآن الكريم على مستوى جميع محافظات مصر.

وقد استقبل رواق الطفل في فروعه المختلفة على مستوى الجمهورية أكثر من (مئة وخمسة وعشرين ألف) طفل لحفظ القرآن الكريم، وبلغ عدد المحفظين (3400)، وعدد الحلقات (13181) أسبوعيًّا، وعدد الفروع (1045) فرعًا، أما رواق القرآن الكريم للكبار بالجامع وجميع المحافظات، فبلغ عدد الدراسين به (11554) وعدد المحفظين (346)، وعدد الحلقات (1398) أسبوعيًّا، وعدد الفروع (38)، وقد خضع للاختبار عدد (2300) من الدارسين ممن أتموا ختم القرآن الكريم وبرامج التجويد والقراءات وجاري استخراج شهادات لهم.

أما رواق التجويد والقراءات للكبار بالجامع والمحافظات فبلغ عدد الدراسين به (917) وعدد المحفظين (36)، وعدد الحلقات (106) أسبوعيًّا، وعدد الفروع (17)، وخلال عام 2022 أعلن الجامع الأزهر فتح باب التقدم لالتحاق الدراسين للعام الدراسي 2022/2023 وعمل مجموعات للمتقدمين، وتوزيعهم وفق كل مرحلة من مراحل الدراسة في كل محافظة. وقد بلغ عدد المتقدمين نحو 43 ألف دارس من مختلف المحافظات.

وفي إطار نشاطه المستمر، ظهر حصاد عمل رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر والفروع الخارجية (مباشر وعن بعد) خلال عام 2022م: عدد الدراسين (22400) وعدد المحاضرين من أساتذة الجامعة (106)، وعدد الحلقات (293) أسبوعيًّا، وعدد الفروع (10) فروع مباشر و(17) فرع عن بعد، وعدد الناجحين من الدفعة السابقة (1822)، أما رواق الخط العربي بالجامع الأزهر فبلغ عدد الدارسين (106)، وعدد المحاضرين (6)، وعدد المحاضرات (6) أسبوعيًّا.

وقد كثفت وحدة الشعائر الدينية ورواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر الشريف نشاطها خلال عام 2022م، فإلى جانب إمامة الصلاة شارك معلمي الجامع بحلقات تحفيظ القرآن الكريم (عن بعد) عبر برنامج (Microsoft Teams) إضافة إلى تكليفهم بالمقرأة اليومية برواية حفص- صباحًا وإحدى الروايات العشر- مساءً. وقد بلغ عدد المقارئ (36) مقرأة أسبوعيًا.

أما عن المجالس الحديثية والمقارئ، فقد واصل الجامع الأزهر نقل المجالس الحديثية عبر البث المباشر على صفحة الفيس بوك الخاصة بالجامع الأزهر، إضافة إلى الحضور المباشر، كما ختم الجامع سلسلة مجالسه الحديثية التي خصص انعقادها لقراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله، مع افتتاح سلسلة جديدة من المجالس بشكل أسبوعي لقراءة صحيح مسلم.

من ناحيتها، واصلت إدارة الشئون الدينية أنشطتها المتنوعة بالجامع في برامج متعددة، ففي برنامج شرح كتب التراث استمر تفعيل برنامج كتب التراث، ونقلها عبر المنصات الاجتماعية للجامع الأزهر، وقد بلغ عدد الدارسين بالبرنامج (5000) أسبوعيًّا، وعدد السادة الأساتذة والعلماء قد وصل إلى (22) أستاذًا بإجمالي عدد محاضرات (22) محاضرة في الأسبوع، والمستهدف أن تصل محاضرات كتب التراث أكثر من (60) محاضرة أسبوعيًا.

وقد حرصت إدارة الشؤون الدينية على العمل بالبرامج التوعوية الموجهة للمرأة، وملتقى الطفل الخلوق النظيف الفصيح، وكثفت وحدة العلاقات العامة نشاطها في استقبال الوفود الزائرة للجامع، واصطحاب الوفود في جولات تعريفية بالجامع الأزهر وتاريخه العريق، وإهداء الزائرين نسخًا من كتب التعريف بالإسلام باللغات الأجنبية المختلفة (للأجانب) ونسخًا من مجلة الأزهر (للعرب والمصريين).

وقد نفذ الجامع الأزهر الخطة الدعوية في شهر رمضان المبارك (1443هـ/ 2022م) على النحو التالي: (128 مقرأة- 102 عدد الدروس- 6 احتفالات- 24 دروس التراويح)، فقد نظم الجامع إفطار 60 ألف صائم من الوافدين، وافتتح أروقة الطفل للقرآن الكريم في 507 فروع، على مستوى محافظات الجمهورية، مع تنظيم الاحتفال السنوي للجامع ومرور 1082 عامًا على إنشائه، والاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية، وعقد ملتقيات فقهية وفكرية.

كما حرص الجامع على تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، مستهدفاً ٥٤ مركزا للشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، بواقع 208 ملتقى للنشء في الشهر، إذ تم الاتفاق على أن تُتيح وزارة الشباب والرياضة مراكز الشباب لديها لاستضافة أنشطة الرواق الأزهري التثقيفية والتوعوية التي تستهدف النشء في المقام الأول.

كما حرص الجامع الأزهر على تكريم الـنشء من حفظة القرآن الكريم من فئة 5 سنوات حتى 12 سنة، وذلك بتنظيم مسابقة بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم برعاية الأزهر الشريف، وقد استهدفت المسابقة 5 آلاف طفل، 2000 من حفظة القرآن الكريم كاملًا، و1500 في نصف القرآن الكريم، و1500 في ريع القرآن الكريم، وتم تكريم العشر الأوائل من كل مستوى، كما تكريم 73 من الحاصلين على أعلى الدرجات بجوائز قاربت في مجملها مليون جنيه.

واستقبلت إدارة المكتبة وتكنولوجيا المعلومات الباحثين والمستفيدين من المكتبة وتقديم خدمات المكتبة المتاحة لهم، واستقبال الزيارات من الجنسيات المختلفة ما يزيد عن 9000 باحث وباحثة من مختلف الجنسيات.

ووفرت إدارة الخدمات الإدارية كل ما يحتاجه الجامع من أدوات وأجهزة، والتجهيز للاحتفالات خلال شهر رمضان المبارك التجهيز والإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك، وتوفير الاحتياجات المطلوبة للاختبارات المنعقدة بالجامع الأزهر، وتوفير احتياجات القنوات التلفزيونية المحلية والدولية التي تقوم بتسجيل مواد إعلامية داخل الجامع الأزهر بالتنسيق مع إدارة الجامع الأزهر، وتجهيز أماكن اختبارات القرآن الكريم لرواق الطفل.

وقامت وحدة التصوير والمونتاج الفني بتصوير محاضرات برنامج شرح كتب التراث وقد بلغ عددها (20) محاضرة أسبوعيا، وتصوير محاضرات العوم الشرعية والعربية بواقع (85) محاضرة أسبوعيا، وتصوير وبث مباشر لشعائر صلاة الجمع ، والفعاليات والاحتفالات والملتقيات. والزيارات بالجامع الأزهر، وعمل المونتاج الفني لمحاضرات كتب التراث والعلوم الشرعية بواقع (175)محاضرة أسبوعيا.