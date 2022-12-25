الجامع الأزهر يرفع شعار "من بركات القرآن" فى الأسبوع الثامن لرواق الأسرة والطفل

كتب ـ لؤى على

واصل رواق الطفل والأسرة الذى ينفذه الرواق الأزهري ، والذى يُعقد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الأزهر الشريف، فعالياته التوعوية التى تعقد بمراكز الشباب فى 54 مركزا بواقع مركزين بكل محافظة، حيث انطلق الأسبوع الثامن من رواق الطفل والأسرة بالقاهرة والمحافظات تحت عنوان: " من بركات القرآن الكريم".

وألقى المحاضرات عدد من أعضاء لجان الوعظ بالمناطق الأزهرية بالمحافظات، بالتنسيق مع الإدارات الفرعية للرواق الأزهرى بمحافظات الجمهورية، تحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من الدكتور هانى عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر.

وأكد د .هانى عودة، أن هذه الملتقيات تأتى فى إطار تنفيذ خطة بروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، والذى تم توقيعه فى شهر أغسطس الماضي، إذ تم الاتفاق على أن تُتيح وزارة الشباب والرياضة مراكز الشباب لديها لاستضافة أنشطة الرواق الأزهرى التثقيفية والتوعوية التى تستهدف النشء فى المقام الأول؛ وذلك حرصًا من مؤسسة الأزهر وإمامه الأكبر، فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، و الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، على إتاحة الفرصة أمام كافة فئات المجتمع لتلقى الوعى الدينى والثقافى من منبع الأزهر الصافى طبقًا للمنهج الوسطى المعتدل الذى يمثل صحيح الإسلام.

وكان قد نظم الجامع الأزهر ، احتفالية كبرى لتكريم الأوائل من الفائزين فى مسابقة بنك فيصل الإسلامى المصرى لحفظ وتجويد القرآن الكريم، أمس السبت، بالجامع الأزهر، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر، ومسؤولى بنك فيصل الإسلامي.

وتم تكريم الأوائل من الفائزين فى مسابقة بنك فيصل الإسلامى المصرى لحفظ وتجويد القرآن الكريم، وعددهم 32 طالبا وطالبة من إجمالى المتقدمين للمسابقة وعددهم (5000)، حيث تقدم (2000) طالب لمستوى القرآن كاملا، وعدد (1500) طالب لنصف القرآن، و1500 لربع القرآن.