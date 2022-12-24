لو بتعانى من النحافة.. 6 خضراوات تساعدك فى زيادة الوزن

كتبت إيناس البنا

يحتاج الأشخاص الذين يعانون من النحافة أو الذين يعانون من سوء التغذية إلى زيادة الوزن لتلبية متطلباتهم الجسدية واسترداد بعض الطاقة في الجسم، وفقا لموقع " health" يمكن أن يساعدك النظام الغذائي النباتي أيضًا على زيادة الوزن، قد لا يكون النظام الغذائي النباتي قادرًا على مطابقة مستويات البروتين والكربوهيدرات في اللحوم، ولكن إذا كنت تأكل الخضراوات المناسبة بنسب دقيقة، فيمكن أن يساعدك ذلك في الحفاظ على جسم صحي ومناسب مع المساعدة في زيادة الوزن. لكن على أي حال ، كلا النظامين مفيد للجسم.

6 خضراوات ستساعدك على زيادة الوزن:

1. بذور اليقطين

القرع من الخضراوات النشوية التي يمكن أن تكون مفيدة لأولئك الذين يحاولون زيادة الوزن، يتم تحويل النشا الذي ينتجه اليقطين إلى جلوكوز ، وهو مكون رئيسي في الجسم لتخزين الدهون . وبالتالي ، فإن الجلوكوز يساعد في زيادة الوزن. يمكنك خبز اليقطين أو تناول وعاء من حساء اليقطين ويفضل أثناء الغداء أو العشاء.

2. البطاطس

تساعد البطاطس في زيادة الوزن لأنها مصادر قوية للكربوهيدرات النشوية، الكربوهيدرات ، كما نعلم ، تساعد في تخزين الدهون غير المحترقة في الجسم على شكل دهون زائدة. يمكن أن يساعد تناول الكربوهيدرات مثل البطاطس في زيادة الوزن، يُنصح بتناول البطاطس على شكل خضراوات مطبوخة وتجنب الإفراط في تناولها على شكل بطاطس مقلية أو أعواد البطاطس أو رقائق البطاطس.

3. البنجر

يساعد كثيرًا في مساعدتنا على زيادة الوزن. على الرغم من أن البنجر من الخضراوات التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون والكوليسترول ، إلا أن محتواها من السعرات الحرارية يجعلها نباتًا جيدًا لاكتساب الوزن، سيساعدك تناول السعرات الحرارية المنتظم في الحصول على الوزن المطلوب.

4. البطاطا



البطاطا هي أيضا خضراوات نشوية، كما أنها غنية بالسعرات الحرارية ويمكن أن تساعد في زيادة الوزن.

5. الذرة

الذرة من الخضراوات المشهورة بمحتواها من النشا. في الواقع ، يعتبر نشا الذرة أو دقيق الذرة مكونًا شائعًا في المطبخ. نحن نعلم بالفعل أن الأطعمة والخضراوات الغنية بالنشا مسئولة عن زيادة الوزن. يساعد النشا الموجود في الذرة على تخزين الدهون ويساعدك على زيادة الوزن. يمكنك تناول وعاء من الذرة المسلوقة مع الملح للحصول على نتائج جيدة.

6. البازلاء الخضراء



البازلاء الخضراء هي خضراوات غنية بالألياف والبروتينات - وهي ضرورية للتزود بالوقود وتنظيم الطعام في الجسم. ومن المثير للاهتمام أن البازلاء الخضراء غنية أيضًا بالكربوهيدرات ، والتي تعد المصدر الأساسي لزيادة الوزن. يمكنك الحصول على وعاء من البازلاء الخضراء المسلوقة ، أو إضافتها إلى السلطة أو الخضار المطبوخة الأخرى

في حين أن هذه الخضار ستمنحك وزنك المطلوب ، فمن المهم استشارة اختصاصي تغذية لمعرفة مقدار هذه الخضراوات التي يمكنك تناولها لمنع زيادة الوزن غير الضرورية.، تذكر أنه من أجل زيادة الوزن ، يجب أن تستهلك سعرات حرارية أكثر مما تحرقه من خلال التدريبات والتمارين. اكتسب الوزن بطريقة صحية عن طريق إضافة هذه الخضراوات إلى نظامك الغذائي وتجنب الأطعمة غير المرغوب فيها أو المعبأة.